बीकानेर में बहन को डूबता देख बचाने कूदे 3 भाई, चारों की मौत
खेत में बनी पानी की डिग्गी के पास 14 साल की पूजा मौजूद थी। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे पानी से भरी डिग्गी में जा गिरी।
बीकानेर में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई, जिसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। खेत में बनी पानी की डिग्गी में एक 14 साल की बच्ची अचानक गिर गई। बहन को डूबता देख उसके तीनों भाई उसे बचाने के लिए एक-एक कर पानी में कूद पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहन को बचाने की कोशिश में वे खुद भी मौत के मुंह में समा जाएंगे। देखते ही देखते चारों भाई-बहन डिग्गी में डूब गए। हादसे में चारों की मौत हो गई।
घटना बुधवार दोपहर करीब 12:15 बजे बीकानेर के छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र के आवा गांव के चक 9 एडब्ल्यूएम में हुई। हादसे की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। परिवार में चीख-पुकार मच गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक बच्चों की मौजूदगी थी, वहां एक साथ चार मौतों से मातम पसर गया।
बहन को डूबता देख एक के बाद एक कूदे तीनों भाई
खेत में बनी पानी की डिग्गी के पास 14 साल की पूजा मौजूद थी। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे पानी से भरी डिग्गी में जा गिरी। पूजा को पानी में डूबता देख उसके तीनों भाई घबरा गए।
बहन को बचाने के लिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। एक के बाद एक तीनों भाई डिग्गी में उतर गए। उन्हें उम्मीद थी कि वे किसी तरह अपनी बहन को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन डिग्गी में पानी की गहराई और परिस्थितियां उनके लिए जानलेवा साबित हुईं। तीनों भाई भी पानी में डूबने लगे। कुछ ही देर में चारों की जिंदगी खत्म हो गई।
18 से 14 साल तक की उम्र, एक साथ बुझ गए चार घर के चिराग
इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान रमेश नायक के बेटे मुकेश (18), मनोज (16), बेटी पूजा (14) और भतीजे निर्मल नायक (21) के रूप में हुई है।
एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है। सबसे पहले 14 साल की पूजा डिग्गी में गिरी थी। उसे बचाने के लिए उसके दोनों भाई और चचेरा भाई निर्मल भी पानी में उतर गए। लेकिन कोई भी वापस बाहर नहीं आ सका।
हादसे में जान गंवाने वाले चारों की उम्र 14 से 21 साल के बीच थी। परिवार के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं है।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलने पर छत्तरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। छत्तरगढ़ थानाधिकारी नवनीत धालीवाल, एसआई मोहन सिंह, एएसआई रामचरण मीणा और कॉन्स्टेबल मंगल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे।
खाजूवाला सीओ विजयपाल यादव ने बताया कि 14 साल की बच्ची का पैर फिसलने से वह पानी की डिग्गी में गिर गई थी। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक तीन भाई भी डिग्गी में उतर गए। चारों की डूबने से मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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