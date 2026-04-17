बीकानेर में बेकाबू स्कॉर्पियो पलटकर बाइक पर चढ़ी, 3 की मौत

राजस्थान के बीकानेर जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार और लापरवाही का खामियाजा तीन लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा।

राजस्थान के बीकानेर जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार और लापरवाही का खामियाजा तीन लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। नोखा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो पलटकर सामने से आ रही बाइक पर चढ़ गई, जिससे बाइक सवार पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो में सवार एक अन्य युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

स्कॉर्पियो पलटकर बाइक से टकराई पुलिस के अनुसार हादसा गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे बूंदरों की ढाणी के पास रामरख सहारण पेट्रोल पंप के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में थी और अचानक संतुलन बिगड़ने से पलट गई। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।

कॉपी-किताब लेने गए थे, रास्ते में खत्म हो गई जिंदगी हादसे में नागौर जिले के श्रीबालाजी निवासी श्रवणराम (39) और उसका बेटा मुकेश (15) गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्रवणराम अपने बेटे को स्कूल की कॉपी-किताब दिलाने के लिए नोखा आया था। खरीदारी के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

घटनास्थल पर बिखरी कॉपियां और स्कूल बैग घटनास्थल का मंजर बेहद मार्मिक था। पिता-पुत्र द्वारा खरीदी गई कॉपियां, किताबें और स्कूल बैग सड़क पर बिखरे पड़े थे, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। यह दृश्य हादसे की भयावहता और परिवार की टूटती उम्मीदों को बयां कर रहा था।

स्कॉर्पियो सवार युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम वहीं, स्कॉर्पियो में सवार कुशाल (39) पुत्र जीवराज निवासी जांगलू (नोखा) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नोखा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। स्कॉर्पियो चालक को भी हादसे में चोटें आई हैं, जिसका उपचार जारी है।

पुलिस मौके पर पहुंची हादसे की सूचना मिलते ही नोखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया।

तेज रफ्तार और लापरवाही पर उठे सवाल, जांच शुरू प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण स्कॉर्पियो की तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के हर पहलू की जांच की जा रही है, ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।