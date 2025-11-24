कभी बीकानेर में धर्मेंद्र की गुमशुदगी के लगे थे पोस्टर, चुनावी राजनीति में विवाद और जनता से रिश्ते पढ़िए दिलचस्प रिपोर्ट

संक्षेप: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हाल ही में हुआ, लेकिन उनके जीवन की राजनीति और विवादों से भरी यात्रा हमेशा याद की जाएगी। 2004 में जब उन्होंने बीकानेर से सांसद बनने का फैसला किया था, तब उनकी राजनीति की राह इतनी सीधी नहीं थी।

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया है। उनके जीवन की राजनीति और विवादों से भरी यात्रा हमेशा याद की जाएगी। 2004 में जब उन्होंने बीकानेर से सांसद बनने का फैसला किया था, तब उनकी राजनीति की राह इतनी सीधी नहीं थी। उनकी शख्सियत और फिल्मी स्टारडम के बावजूद, वे हमेशा विवादों के घेरे में रहे, खासकर जब उन्होंने अपने चुनावी हलके बीकानेर में एक गुमशुदगी पोस्टर की वजह से सुर्खियां बटोरीं।

बीकानेर में धर्मेंद्र को लेकर एक समय गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे। दरअसल, जब वे सांसद बने, तो क्षेत्र में उनका आना-जाना बहुत कम था, जिससे स्थानीय लोग नाराज़ हो गए। गुस्साए किसानों और जनता ने धर्मेंद्र के खिलाफ पोस्टर लगाए, जिनमें लिखा था, “धर्मेंद्र गुमशुदा हैं।” यह पोस्टर मीडिया में चर्चा का विषय बना और धर्मेंद्र को गहरी चिंता हुई। उन्होंने तुरंत बीकानेर आने का फैसला लिया और कुछ ही दिन बाद वहां पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से मिलकर अपनी पीड़ा साझा की। धर्मेंद्र ने कहा, “ऐसे पोस्टर लगाना दिल को बहुत चीर देता है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूं।”

लेकिन यह विवाद यहीं नहीं थमा। धर्मेंद्र ने एक सार्वजनिक बयान में हिटलर राज की तारीफ करके और भी ज्यादा आग में घी डाल दिया। इस बयान ने उनके खिलाफ कई सवाल उठाए, हालांकि धर्मेंद्र ने हमेशा राजनीति में अपने तरीके से खुले विचार रखने की कोशिश की थी। उनका यह बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। बाद में धर्मेंद्र ने इस बयान को लेकर सफाई दी, लेकिन उनका यह बयान चुनावी माहौल में एक विवाद की तरह उभरा।

बीकानेर में धर्मेंद्र ने कांग्रेस के रामेश्वर डूडी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में जब मुकाबला कड़ा हुआ, तो धर्मेंद्र ने कभी भी डूडी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। चुनावी प्रचार में वे बार-बार कहते थे, “रामेश्वर डूडी मेरे छोटे भाई जैसे हैं।” यह शब्द उनके विनम्र और सभ्य व्यक्तित्व को दर्शाते थे। हालांकि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए थे, लेकिन धर्मेंद्र ने इन आरोपों को खारिज किया और हमेशा अपने विरोधियों का सम्मान किया।

धर्मेंद्र ने बीकानेर में अपनी सांसद की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की। उन्होंने खासतौर पर सूरसागर झील के सफाई और विकास के लिए काम किया। उन्होंने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कई बार मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री से बजट की मंजूरी दिलवाने में मदद की। हालांकि, सूरसागर की सफाई का श्रेय वसुंधरा राजे को मिला, लेकिन धर्मेंद्र की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे बीकानेर के विकास के लिए हमेशा सक्रिय रहे।

धर्मेंद्र ने अपने सांसद कोटे का पूरा इस्तेमाल किया। चाहे वो समाज की कोई संस्था हो या फिर किसी खास संगठन की आवश्यकता, धर्मेंद्र कभी भी सहायता देने से पीछे नहीं हटे। आज भी बीकानेर में कई जगहों पर उनके नाम के बोर्ड लगे हुए हैं, जो उनके सांसद कोटे से हुए कार्यों की गवाही देते हैं।

धर्मेंद्र ने बीकानेर में कई युवा फैंस बनाए। एक युवा तो उनके नाम से मंदिर ही बना बैठा था। इसके बाद उसने ‘धर्मेंद्र स्टूडियो’ के नाम से अपना प्रतिष्ठान भी खोला। इसके अलावा, हर साल अमरसिंहपुरा में धर्मेंद्र के फैंस उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते थे। उनके प्रशंसकों का यह प्यार हमेशा उनके साथ बना रहेगा, चाहे वे अब हमारे बीच न हों।