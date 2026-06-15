बीकानेर में ट्रक-कार की आमने-सामने भिड़ंत में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

श्रीडूंगरगढ़ सीओ निकेत पारीक ने बताया कि हादसे में मृत सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और फतेहाबाद (हरियाणा) के रहने वाले थे। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर यह आमने-सामने की टक्कर का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि हादसा किस वजह से हुआ

राजस्थान के बीकानेर जिले में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की जान चली गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में हेमासर फांटे के पास हुआ, जहां हरियाणा नंबर की कार और एक ट्रक के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस व स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

पुलिस के अनुसार हादसा सोमवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। कार में कुल सात लोग सवार थे, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के निवासी थे। हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों की पहचान और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है।

तीर्थ दर्शन कर लौट रहा था परिवार प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सभी लोग बीकानेर जिले के मुकाम स्थित बिश्नोई समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल पर दर्शन करने आए थे। यहां गुरु जम्भेश्वर भगवान की समाधि के दर्शन करने के बाद परिवार हरियाणा लौट रहा था। इसी दौरान हेमासर फांटे के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से क्षतिग्रस्त कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक छह लोगों की मौत हो चुकी थी।

गंभीर घायल बच्ची को बीकानेर रेफर किया हादसे में घायल बच्ची को तत्काल श्रीडूंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बच्ची का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच श्रीडूंगरगढ़ सीओ निकेत पारीक ने बताया कि हादसे में मृत सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और फतेहाबाद (हरियाणा) के रहने वाले थे। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर यह आमने-सामने की टक्कर का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

पुलिस ने सभी शवों को श्रीडूंगरगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रक और कार को कब्जे में लेकर दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी गई है।