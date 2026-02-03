Hindustan Hindi News
बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज, 363 संतों और लोगों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

संक्षेप:

Feb 03, 2026 03:08 pm IST
राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण की मांग को लेकर बीकानेर में चल रहा खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। सोमवार को हुए महापड़ाव के बाद आंदोलन और तेज हो गया है। देर रात प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के पास स्थित बलने बिश्नोई धर्मशाला पहुंचे, जहां मंगलवार को दोबारा महापड़ाव शुरू किया गया। यहां 363 संतों और समाज के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।

धरने पर बैठे संतों और लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने खाना छोड़ने का निर्णय लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

“एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए”

धरनास्थल पर मौजूद संत सच्चिदानंद ने बताया कि आंदोलन में संतों के साथ बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “हमारी साफ मांग है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। खेजड़ी केवल पेड़ नहीं, हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है।”

पॉलिटेक्निक कॉलेज खाली कर कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारी

इससे पहले सोमवार देर रात सभी प्रदर्शनकारियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर खाली कर दिया। कोई पैदल तो कोई वाहनों के जरिए कलेक्ट्रेट परिसर की ओर रवाना हुआ। इस दौरान कुछ लोग कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद सभी लोग बिश्नोई धर्मशाला और आसपास के क्षेत्र में रुक गए।

टैंट में कटी ठंडी रात

राजस्थान सहित प्रदेशभर से पहुंचे प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी अधिक थी कि बिश्नोई धर्मशाला छोटी पड़ गई। मजबूरी में बड़ी संख्या में लोगों ने टैंट में रात गुजारी। उनके लिए गद्दे बिछाए गए और रजाइयों की व्यवस्था की गई, लेकिन ठंड के कारण लोग पूरी रात ठिठुरते रहे। कई लोगों ने रात जागकर ही बिताई।

पुलिस-प्रशासन अलर्ट

आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह हरकत में है। कलेक्ट्रेट की सुरक्षा के लिए एसटीएफ को तैनात किया गया है, वहीं आरएसी के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन की ओर से आंदोलन से जुड़े नेताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है। गुप्तचर पुलिस भी आंदोलनकारियों के बीच सक्रिय है और हालात पर नजर रखे हुए है।

आज भी पहुंच सकते हैं पर्यावरण प्रेमी

आंदोलन को समर्थन देने के लिए सोमवार को बीकानेर पहुंचे कई लोग मंगलवार और बुधवार को वापस लौट गए, लेकिन आंदोलनकारियों का दावा है कि आज भी बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों के बीकानेर पहुंचने की उम्मीद है। आंदोलन से जुड़े नेता लगातार संपर्क कर लोगों को आंदोलन से जोड़ रहे हैं।

कलेक्टर-एसपी को मंच पर नहीं बोलने दिया गया

सोमवार को हुए महापड़ाव के दौरान कलेक्टर नम्रता वृष्णि और एसपी कावेंद्र सागर महापड़ाव स्थल पर पहुंचे थे। दोनों अधिकारियों ने मंच से आश्वासन दिया कि बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन धरना समाप्त कराने के प्रयास में था, लेकिन समाज के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को मंच पर बोलने नहीं दिया। इसके बाद संतों के नेतृत्व में आमरण अनशन की घोषणा कर दी गई।

निर्णायक लड़ाई के संकेत

खेजड़ी बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह केवल बीकानेर का नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की पर्यावरणीय लड़ाई है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता और खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण रोक नहीं लगती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

बीकानेर में जिस तरह से आंदोलन तेज हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होने की संभावना जताई जा रही है।

