बीकानेर में 2 हिस्ट्रीशीटरों पर चला बुलडोजर; 10 से ज्यादा अवैध कब्जे ध्वस्त

प्रशासन के अनुसार हिस्ट्रीशीटरों ने सरकारी और विवादित जमीनों पर बाउंड्री वॉल बनाकर तथा लोहे के बड़े गेट लगाकर कब्जा कर रखा था। बीडीए की टीम ने इन सभी निर्माणों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

प्रशासन के निशाने पर आए हिस्ट्रीशीटरों में कोटगेट थाना क्षेत्र का हार्डकोर अपराधी आमीन खान भी शामिल है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ बीकानेर में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।

राजस्थान में अपराधियों और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीकानेर में दो हिस्ट्रीशीटरों से जुड़े अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया गया। बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) और पुलिस की संयुक्त टीम ने गंगाशहर क्षेत्र में करमीसर गांव जाने वाले मार्ग पर करीब आधे घंटे तक अभियान चलाकर 10 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।

कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। प्रशासन ने पहले ही इन अवैध कब्जों को चिन्हित कर लिया था। मौके पर जेसीबी मशीनों की मदद से बाउंड्री वॉल, लोहे के गेट और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया।

दीवार और लोहे के गेट लगाकर किया गया था कब्जा प्रशासन के अनुसार हिस्ट्रीशीटरों ने सरकारी और विवादित जमीनों पर बाउंड्री वॉल बनाकर तथा लोहे के बड़े गेट लगाकर कब्जा कर रखा था। बीडीए की टीम ने इन सभी निर्माणों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अभियान के दौरान आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और लोगों की आवाजाही भी नियंत्रित रखी गई।

आमीन खान पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले प्रशासन के निशाने पर आए हिस्ट्रीशीटरों में कोटगेट थाना क्षेत्र का हार्डकोर अपराधी आमीन खान भी शामिल है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ बीकानेर में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, हथियारों की तस्करी और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।

बताया गया कि पिछले करीब 20 वर्षों से आमीन खान के खिलाफ हथियार सप्लाई और संगठित अपराध से जुड़े मामले लगातार दर्ज होते रहे हैं। इसी वजह से वह पुलिस की निगरानी सूची में लंबे समय से शामिल है।

हसन अली पर आर्म्स एक्ट का मामला लंबित दूसरे हिस्ट्रीशीटर हसन अली के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज रहे हैं। इनमें से तीन मामलों में अदालत उसे दोषमुक्त कर चुकी है। हालांकि वर्ष 2017 में नयाशहर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट का मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है।

इसके अलावा बीछवाल थाने में 2015 और कोटगेट थाने में 1996 में दर्ज मामलों में अदालत से उसे राहत मिल चुकी है। वहीं सदर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में भी संदेह का लाभ मिलने के बाद अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया था।

प्रशासन ने पहले किया चिन्हित, फिर शुरू हुई कार्रवाई जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने कोटगेट थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर आमीन खान और हसन अली से जुड़ी अवैध संपत्तियों और अतिक्रमणों का पहले सर्वे कराया था। जांच में अवैध कब्जों की पुष्टि होने के बाद बीकानेर विकास प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया।

करीब आधे घंटे तक चली कार्रवाई में 10 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात कार्रवाई के दौरान सीओ गंगाशहर हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गंगाशहर थानाधिकारी परमेश्वर सुथार, नाल थानाधिकारी विकास विश्नोई समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों का पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा।

वहीं बीकानेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त कुणाल राहड़ और तहसीलदार आकांक्षा गोदारा ने पूरी कार्रवाई की निगरानी की। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि ध्वस्तीकरण के दौरान किसी प्रकार का विरोध या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।