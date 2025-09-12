bikaner highcourt bench protest lawyers boycott rajasthan बीकानेर हाईकोर्ट बेंच प्रस्ताव पर वकीलों का विरोध, न्यायिक कार्य बहिष्कार, Jaipur Hindi News - Hindustan
बीकानेर हाईकोर्ट बेंच प्रस्ताव पर वकीलों का विरोध, न्यायिक कार्य बहिष्कार

बीकानेर में राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच स्थापना की संभावना को लेकर जयपुर और जोधपुर के वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 12 Sep 2025 05:11 PM
बीकानेर में राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच स्थापना की संभावना को लेकर जयपुर और जोधपुर के वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, दी बार एसोसिएशन, दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और जोधपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार को बुलाई गई आपात बैठक में लिया गया।

बैठक में तय किया गया कि केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के वायरल वीडियो के बाद वकीलों में पैदा हुए भ्रम को ध्यान में रखते हुए एक दिन न्यायिक कामकाज से दूर रहने का कदम उठाया जाएगा। वीडियो में केंद्रीय मंत्री ने देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की बीकानेर यात्रा और हाईकोर्ट बेंच स्थापना के संबंध में जानकारी दी थी।

जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमित पारीक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य पीठ को विभाजित करने से न्यायिक कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और आम जनता को भी असुविधा होगी।

जोधपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया ने चेतावनी दी कि यदि सरकार समय रहते अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समुदाय मजबूर होकर अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार पर भी विचार करेगा।

वकीलों का कहना है कि मुख्य पीठ के विभाजन से न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो सकती है और न्याय मिलने में देरी होगी। इसके अलावा, आम जनता को मुकदमों और अन्य न्यायिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह अधिवक्ताओं और न्यायिक प्रणाली के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावित निर्णय पर पुनर्विचार करे।

इस आपात बैठक में जयपुर और जोधपुर दोनों बार एसोसिएशन ने एकमत होकर निर्णय लिया कि शुक्रवार को न्यायिक कार्य स्थगित रहेगा। अधिवक्ताओं ने अपने विरोध का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो आगे अनिश्चितकालीन बहिष्कार की कार्रवाई भी हो सकती है।

वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका की स्थिरता और कार्यकुशलता बनाए रखना सर्वोपरि है। उनका यह भी मानना है कि हाईकोर्ट की मुख्य पीठ को विभाजित करने से न्यायाधिकारियों और वकीलों दोनों के लिए कार्य भार बढ़ेगा और न्याय प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच स्थापना के प्रस्ताव ने वकीलों और न्यायिक कर्मियों में चिंता पैदा कर दी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार को न्यायिक प्रणाली के हित को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए, ताकि न्यायिक कार्यों में बाधा और आम जनता को होने वाली असुविधा को रोका जा सके।

