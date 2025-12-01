बीकानेर में पिता की हत्या कर बेटे ने बनाया एक्सीडेंट का नकाब; जानिए कैसे बनाई कहानी

संक्षेप: कभी अपने ही घर में सुरक्षित महसूस करने वाला परिवार अब एक भयानक सच का सामना कर रहा है। बज्जू थाना क्षेत्र के छोटे से गाँव में 78 वर्षीय गोपीराम की अचानक मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया।

कभी अपने ही घर में सुरक्षित महसूस करने वाला परिवार अब एक भयानक सच का सामना कर रहा है। बज्जू थाना क्षेत्र के छोटे से गाँव में 78 वर्षीय गोपीराम की अचानक मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लेकिन यह मौत सामान्य या प्राकृतिक नहीं थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मृतक के ही पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी और इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की।

घटना के अनुसार, 28 वर्षीय योगराज बिश्नोई ने अपने पिता पर फावड़े से हमला किया। शुरुआती नजर में ऐसा लगा कि वृद्ध पिता की मौत किसी दुर्घटना में हुई, और यही कहानी उसने परिवार के बाकी सदस्यों को बताई। परिजनों ने बिना शक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अगली सुबह गाँव के किसी जागरूक शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि यह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हत्या का मामला हो सकता है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमॉर्टम करवाया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि गोपीराम की मृत्यु सामान्य नहीं थी। उनके गले पर गहरी चोट के निशान और फावड़े से किए गए वार ने यह साबित कर दिया कि यह हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के भाई, ख्यालीराम से पूछताछ की।

ख्यालीराम ने एफआईआर दर्ज कराई और बताया कि योगराज ने पहले तो सबको यह कहकर धोखा दिया कि पिता एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ आरोपों की पुष्टि की, तब यह सच सामने आया कि परिवार के ही एक सदस्य ने अपने पिता की हत्या की थी।

योगराज ने अपने पिता की हत्या कैसे और क्यों की, इसका मोटा-मोटा कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी। फावड़े का इस्तेमाल और गले पर वार करना यह दर्शाता है कि यह अचानक क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि सोची-समझी कार्रवाई थी।

विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि योगराज ने हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए पूरे परिवार को भ्रमित किया। शव का अंतिम संस्कार करवा देना और अगले दिन तक सच छुपाना इस योजना का हिस्सा था। यह घटना यह दर्शाती है कि कभी-कभी अपने ही घर में सुरक्षा की भावना कितनी धोखा देने वाली हो सकती है।

इस परिवारिक त्रासद ने पूरे गाँव में सनसनी फैला दी है। लोग अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक पुत्र अपने ही पिता के खिलाफ इतना क्रूर कदम उठा सकता है। पुलिस ने बताया कि योगराज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।