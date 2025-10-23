Hindustan Hindi News
मंत्री,संतरी सबसे बोल दो मैं किसी से नहीं डरता; बीकानेर के सरकारी अस्पताल में मदहोश डॉक्टर ने जमकर काटा रोला

संक्षेप: बीकानेर के बज्जू कस्बे में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल देने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उप जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर शैलेंद्र सिंह शराब के नशे में धुत्त मिले।

Thu, 23 Oct 2025 06:49 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
बीकानेर के बज्जू कस्बे में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल देने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उप जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर शैलेंद्र सिंह शराब के नशे में धुत्त मिले। इतना ही नहीं, जब लोगों ने विरोध किया तो डॉक्टर ने धौंस दिखाते हुए कहा – “जो करना है कर लो, किसी मंत्री से बोल दो, संतरी से बोल दो, मैं डरता नहीं हूं।”

यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ ग्रामीण एक छोटे बच्चे को दिखाने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर कमरे से बाहर आता है, लड़खड़ाती जुबान में बात करता है, और फिर कमरा बंद करने की कोशिश करता है। ग्रामीणों के रोकने पर डॉक्टर बड़बड़ाते हुए वापस कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर जाकर चद्दर ओढ़कर सो जाता है।

ग्रामीणों ने मौके पर डॉक्टर के कमरे से शराब की दो बोतलें बरामद कीं – एक लगभग खाली और दूसरी सील बंद। पास में शराब से भरा गिलास और नमकीन की प्लेट भी पड़ी मिली। ये दृश्य देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

बज्जू के उप जिला अस्पताल में कुल 18 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन तैनात सिर्फ 2 हैं। बाकी 16 पद महीनों से खाली पड़े हैं। दीपावली के दिन डॉ. शैलेंद्र ही अस्पताल में ड्यूटी पर थे। ऐसे में पूरे कस्बे की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन सेवा की जगह उन्होंने शराब का सहारा ले लिया।

डॉक्टर की इस हरकत से न सिर्फ अस्पताल की साख को धक्का पहुंचा, बल्कि जरूरतमंद मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

घटना सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। जोनल जॉइंट डायरेक्टर डॉ. देवेंद्र चौधरी ने बताया कि पहले यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो डॉक्टर के घर का है या अस्पताल परिसर का। अगर यह अस्पताल का मामला साबित हुआ, तो सख्त कार्रवाई तय है।

डॉ. चौधरी ने कहा – “पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। अगर अस्पताल परिसर में शराब पीने की पुष्टि होती है, तो तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई होगी।”

जानकारी के अनुसार, डॉ. शैलेंद्र सिंह पहले भरतपुर में सीएमएचओ रह चुके हैं। वहां भी उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई थीं। जिसके बाद उन्हें एपीओ करके बीकानेर ट्रांसफर कर दिया गया था। अब बज्जू में उनकी तैनाती डॉक्टरों की कमी के कारण की गई थी, लेकिन यहां भी उनका रवैया विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है।

पहले से लंबित जांचों के बीच अब एक और केस जुड़ गया है – वो भी कैमरे के सबूतों के साथ।

स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि नशे में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर को तुरंत निलंबित किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि दीपावली की रात किसी आपात स्थिति में मरीज पहुंचता, तो उसका इलाज कौन करता?

सोशल मीडिया पर लोग डॉक्टर के इस व्यवहार को “शर्मनाक” और “लापरवाही की पराकाष्ठा” बता रहे हैं।

यह घटना सिर्फ एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की नींद पर भी सवाल उठाती है। जिस अस्पताल में 18 में से 16 पद खाली हों, वहां सेवाओं की उम्मीद करना खुद एक मजाक बन जाता है।

अब सवाल उठता है – क्या जांच सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी या वाकई “मदहोश डॉक्टर” पर गाज गिरेगी?

