बीकानेर में दादा की शोकसभा में गर्म दाल के भगोने में गिरा मासूम; इलाज के दौरान मौत

मासूम के गिरते ही उसकी चीख सुनकर घर में मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। परिजनों ने तुरंत बच्चे को भगोने से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था।

मासूम के गिरते ही उसकी चीख सुनकर घर में मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। परिजनों ने तुरंत बच्चे को भगोने से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था।

राजस्थान के बीकानेर जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के उदरासर गांव में दादा की शोकसभा के दौरान खेल रहे 5 साल के मासूम की गर्म दाल से भरे भगोने में गिरने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई, जब घर में शोकसभा में शामिल होने आए रिश्तेदारों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था। हादसे के बाद पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई। गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार मृतक बच्चे की पहचान संकेत पुत्र बाबूलाल के रूप में हुई है। बताया गया कि संकेत के दादा कानाराम मेघवाल का 26 जुलाई को निधन हो गया था। परंपरा के अनुसार 2 अगस्त को शोकसभा का आठवां दिन था। इस मौके पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार और ग्रामीण घर पहुंचे थे, जिनके लिए भोजन बनाया जा रहा था।

खुले भगोने में बन रही थी दाल जानकारी के मुताबिक घर के आंगन में बड़े भगोने में दाल पकाई जा रही थी। भगोने पर किसी तरह का ढक्कन नहीं रखा गया था। इसी दौरान संकेत अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चा खेलते-खेलते उल्टा दौड़ रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गर्म दाल से भरे भगोने में जा गिरा।

मासूम के गिरते ही उसकी चीख सुनकर घर में मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। परिजनों ने तुरंत बच्चे को भगोने से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। हादसे के बाद शोकसभा का माहौल पलभर में मातम में बदल गया।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत परिजन घायल बच्चे को तुरंत स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोमवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची। एएसआई राजकुमार ने बताया कि मासूम की मौत इलाज के दौरान हुई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल घटना को हादसा मानते हुए जांच की जा रही है।

शोकसभा में मातम का माहौल जिस घर में दादा की आत्मा की शांति के लिए शोकसभा आयोजित की गई थी, वहीं कुछ ही देर में एक और दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि खेलते-खेलते इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मासूम की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है।