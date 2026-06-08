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बिजली गुल, इंटरनेट ठप और हर गतिविधि पर नजर... जयपुर में ऐसा क्यों है माहौल?

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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आम दिनों की चहल-पहल की जगह यहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी, बंद इंटरनेट सेवाएं, बिजली कटौती और आसमान में उड़ते ड्रोन कैमरे चर्चा का विषय बने रहे। नंदपुरी अंडरपास के पास जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान

बिजली गुल, इंटरनेट ठप और हर गतिविधि पर नजर... जयपुर में ऐसा क्यों है माहौल?

राजधानी जयपुर का जगतपुरा इलाका सोमवार को पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में नजर आया। आम दिनों की चहल-पहल की जगह यहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी, बंद इंटरनेट सेवाएं, बिजली कटौती और आसमान में उड़ते ड्रोन कैमरे चर्चा का विषय बने रहे। नंदपुरी अंडरपास के पास जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान ने पूरे क्षेत्र को संवेदनशील जोन में बदल दिया है।

सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़ी कार्रवाई

जेडीए की ओर से नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने की योजना के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। इस कार्रवाई को लेकर पहले से ही संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाया गया।

3 हजार पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा

कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए करीब 3 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस, प्रशासन और जेडीए के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इलाके में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और आवाजाही को नियंत्रित किया गया है।

इंटरनेट सेवाओं पर लगाया गया अस्थायी ब्रेक

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। संभागीय आयुक्त के आदेश के अनुसार रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक 2G, 3G, 4G और 5G इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई हैं। प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है।

बिजली कटौती ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

इंटरनेट बंदी के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में बिजली सप्लाई भी रोक दी गई। इसका असर स्थानीय निवासियों की दिनचर्या पर साफ दिखाई दिया। कई लोगों ने सुबह से बिजली नहीं होने की शिकायत की। बिजली बंद होने से घरों में लगे वाई-फाई नेटवर्क भी ठप हो गए, जिससे संचार व्यवस्था और अधिक प्रभावित हुई।

कॉल ड्रॉप और नेटवर्क संकट

मोबाइल इंटरनेट बंद होने के साथ ही क्षेत्र में नेटवर्क संबंधी दिक्कतें भी सामने आईं। कई लोगों ने कॉल ड्रॉप और नो नेटवर्क जैसी समस्याओं की शिकायत की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जरूरी संपर्क बनाए रखने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था सुरक्षा कारणों से अस्थायी तौर पर लागू की गई है।

छतों पर नजर, ड्रोन से मॉनिटरिंग

कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने तकनीक का भी सहारा लिया है। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। पुलिस लगातार लोगों से छतों पर एकत्रित नहीं होने और फोटो-वीडियो नहीं बनाने की अपील कर रही है। कई स्थानों पर पुलिसकर्मी छतों और ऊंची इमारतों पर भी तैनात किए गए हैं ताकि स्थिति पर हर पल नजर रखी जा सके।

पूरे शहर की नजर जगतपुरा पर

जगतपुरा में चल रही यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक सतर्कता का बड़ा उदाहरण बन गई है। इंटरनेट बंदी, बिजली कटौती, भारी पुलिस बल और ड्रोन निगरानी जैसे कदमों ने पूरे इलाके को असाधारण सुरक्षा घेरे में ला दिया है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता कार्रवाई को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा करना है, जबकि स्थानीय लोग जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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