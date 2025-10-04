bihar election duty rajasthan 15 ias 3 ips officers बिहार चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे राजस्थान के 15 IAS और 3 IPS अधिकारी;जानिए क्या रहेगा जिम्मा, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान न्यूज़ जयपुर bihar election duty rajasthan 15 ias 3 ips officers

बिहार चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे राजस्थान के 15 IAS और 3 IPS अधिकारी;जानिए क्या रहेगा जिम्मा

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा फ़ैसला लिया गया। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश से कुल 425 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) नियुक्त किया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 4 Oct 2025 12:33 PM
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा फ़ैसला लिया गया। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश से कुल 425 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) नियुक्त किया है। इनमें से 18 अधिकारी राजस्थान से चुने गए हैं, जिनमें 15 आईएएस और 3 आईपीएस शामिल हैं।

आयोग ने कहा है कि इस बार चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑब्जर्वर्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित क्षेत्रों में जाकर चुनावी कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें मतदाताओं से फीडबैक लेकर चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने को कहा गया है।

इन अधिकारियों का मुख्य कार्य मतदान केंद्रों की निगरानी करना, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना और चुनावी आचार संहिता का पालन कराना होगा। आयोग ने साफ कहा है कि मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जाएगा।

इतने अधिकारियों की नियुक्ति

आयोग ने इस बार कुल 425 अधिकारियों को नियुक्त किया है। इनमें—

• 287 आईएएस अधिकारी

• 58 आईपीएस अधिकारी

• अन्य सेवाओं से 80 अधिकारी

ये सभी अधिकारी बिहार और अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव की निगरानी करेंगे।

IAS अधिकारी जो जाएँगे बिहार चुनाव में

1. देबाशीष प्रुस्ती

2. मंजू राजपाल

3. अम्बरीश कुमार

4. आरुषी ए. मलिक

5. जोगाराम

6. रोहित गुप्ता

7. शुचि त्यागी

8. अर्चना सिंह (फिलहाल एपीओ पर)

9. राजन विशाल

10. मनीषा अरोड़ा

11. एम.एल. चौहान

12. पुष्पा सत्यानी

13. रश्मि शर्मा

14. आशीष मोदी

15. बचनेश कुमार अग्रवाल

IPS अधिकारी

1. राघवेन्द्र सुहासा

2. शरद कविराज

3. अजयपाल लांबा

यह जांचेंगे कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, EVM की सुरक्षा और चुनाव कर्मियों की तैनाती सही ढंग से हो रही है या नहीं।

अगर किसी क्षेत्र में चुनावी गड़बड़ी या शिकायत मिलती है तो ये अधिकारी सीधे आयोग को रिपोर्ट करेंगे। इनके सुझावों और रिपोर्ट पर चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करेगा।

Bihar Elections Rajasthan IAS Officer अन्य..

