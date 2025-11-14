Hindustan Hindi News
अंता उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त पर आई अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया;बिहार परिणाम पर भी कस दिया तंज

Fri, 14 Nov 2025 12:54 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आज मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अंता उपचुनाव, बिहार विधानसभा परिणाम और चुनाव आयोग की भूमिका पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल पहले से ही बन चुका था और अंता उपचुनाव से मिल रही खबरें पार्टी के लिए उत्साहजनक हैं।

अंता में कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि परिणाम बेहद सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं।

उन्होंने कहा—अंता से अच्छी न्यूज़ लगातार मिल रही है। राजस्थान का माहौल पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में था। उम्मीद है कि शाम तक हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे।”

अंता उपचुनाव में लगातार बढ़त बनाए हुए कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल है। नेता ने कहा कि जनता का समर्थन कांग्रेस के विकास कार्यों और भरोसे का परिणाम है।

बिहार के चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस नेता ने निराशा व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पैसों का भारी दुरुपयोग हुआ, जिसे चुनाव आयोग ने रोकने में विफलता दिखाई।

उनके मुताबिक बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। चुनाव कैंपेन चल रहा था और पोलिंग के एक दिन पहले भी पैसे खाते में डाले जा रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ।”

उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां आचार संहिता लागू होते ही मोबाइल फोन व पेंशन वितरण तुरंत रोक दिया गया, जबकि बिहार में चुनाव के बीच भी पैसा और पेंशन दोनों बांटे जाते रहे।

उन्होंने कहा कि यह परिस्थितियाँ चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं—

“इलेक्शन कमीशन मूकदर्शक बना रहा। जिस तरह से पैसा बंटा, पेंशन बंटी, वह वोट चोरी का ही एक रूप है। आयोग को रोकना चाहिए था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।”

उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च किए जा रहे हैं, और विपक्षी दलों के पास ऐसे संसाधन नहीं हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ता पक्ष ने भारी आर्थिक बढ़त हासिल की है।

“महाराष्ट्र में उम्मीदवारों को 15–25 करोड़ तक दिए गए। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों के पास इतना पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा है, लेकिन जो पैसा जमा हो चुका है, वह अभी भी चुनाव को प्रभावित कर रहा है।”

उन्होंने मांग की कि यह पैसा निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पीएम राहत कोष में जमा करवाया जाना चाहिए।

तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया होगा और इसका स्वागत किया गया।

उन्होंने कहा यह फैसला हाईकमान और तेजस्वी यादव जी के बीच विचार-विमर्श के बाद हुआ होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तेजस्वी जी स्वाभाविक चॉइस थे।”

