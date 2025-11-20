Bihar CM Oath Ceremony: राजस्थान से ये नेता हुए शामिल, नीतीश की 10वीं ताजपोशी के लिए CM-डिप्टी CM पटना पहुंचे

संक्षेप: बिहार की राजनीति आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह ने न केवल बिहार में नई सरकार के गठन की तस्वीर साफ की

Thu, 20 Nov 2025 02:51 PM

बिहार की राजनीति आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह ने न केवल बिहार में नई सरकार के गठन की तस्वीर साफ की, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन को भी उजागर किया।

इस समारोह में देशभर से वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा देखने को मिला। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और विधायक कुलदीप धनकड़ खास तौर पर शामिल हुए। ये सभी नेता सुबह जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से पटना पहुंचे और समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

एनडीए ने नीतीश कुमार की ताजपोशी को एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र और राज्यों के शीर्ष नेता मंच पर मौजूद रहे।

बीजेपी शासित 11 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे। इनमें शामिल थे

• योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश)

• मोहन यादव (मध्य प्रदेश)

• मोहन चरण मांझी (ओडिशा)

• भजनलाल शर्मा (राजस्थान)

• प्रमोद सावंत (गोवा)

• रेखा गुप्ता (दिल्ली)

• हेमंत विश्व शर्मा (असम)

• पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड)

• माणिक साहा (त्रिपुरा)

• चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश)

• देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र)

इन बड़े चेहरों की उपस्थिति ने यह संदेश साफ कर दिया कि एनडीए 2025 और आगे की राजनीति को लेकर पूरी तरह एकजुट है।

नीतीश कुमार के साथ कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू को बराबर हिस्सेदारी दी गई है। इसके अलावा एलजेपी (रामविलास), हम और आरएलएम को भी एक-एक मंत्री पद मिला।

बीजेपी कोटे से शपथ लेने वाले मंत्री

1. सम्राट चौधरी

2. विजय सिन्हा

3. नितिन नवीन

4. रेणु देवी

5. मंगल पांडे

6. नीरज बब्लू

7. संजय सरावगी

8. हरि सहनी

9. रजनीश कुमार

10. नीतीश मिश्र

इन नामों में जातीय संतुलन को तरजीह दी गई—कुशवाहा, भूमिहार, कायस्थ, ईबीसी, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला।

जेडीयू कोटे से शामिल मंत्री

1. विजय चौधरी

2. श्रवण कुमार

3. अशोक चौधरी

4. जामा खान

5. रत्नेश सदा

6. लेशी सिंह

7. बिजेंद्र यादव

8. श्याम रजक

9. सुनील कुमार

10. दामोदर रावत

जेडीयू ने भी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का समुचित ध्यान रखा। दलित, ईबीसी, कुर्मी, यादव और मुस्लिम समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।

अन्य दलों से मंत्री

• एलजेपी (आर) – राजू तिवारी

• हम – संतोष सुमन

• आरएलएम – स्नेहलता कुशवाहा