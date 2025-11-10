भीलवाड़ा में अंधविश्वास की बलि चढ़ा मासूम,9 महीने के बच्चे को भोपे ने गर्म सरिए से दागा; अस्पताल में मौत

संक्षेप: भीलवाड़ा जिले के इंरास गांव में अंधविश्वास ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली। नौ महीने के गोविंद की तबीयत बिगड़ी तो इलाज की बजाय परिवार उसे डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि गांव के भोपे के पास ले गया।

भीलवाड़ा जिले के इंरास गांव में अंधविश्वास ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली। नौ महीने के गोविंद की तबीयत बिगड़ी तो इलाज की बजाय परिवार उसे डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि गांव के भोपे के पास ले गया। भोपा ने बच्चे को “डाम” लगाने के नाम पर गर्म सरिए से दाग दिया। कुछ ही घंटों में मासूम की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने तीन दिन तक जिंदगी की जंग लड़ाई, लेकिन शनिवार देर रात उसने दम तोड़ दिया।

सदर थाना क्षेत्र के इंरास गांव का यह मामला जितना दर्दनाक है, उतना ही हैरान करने वाला भी। देवा बागरिया का नौ महीने का बेटा गोविंद पिछले कुछ दिनों से सर्दी-जुकाम और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहा था। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे परिवार उसे इलाज के लिए गांव के ही एक भोपा के पास लेकर पहुंचा। भोपा ने बच्चे को गर्म सरिए से दाग दिया कहते हुए कि इससे बीमारी दूर हो जाएगी।

परिजन भोपा के बताए भरोसे बच्चे को घर ले आए, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी हालत और बिगड़ गई। गोविंद को तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और शरीर में सूजन आने लगी। दो दिन तक घर में घरेलू इलाज चलता रहा, मगर गुरुवार को जब बच्चे की हालत गंभीर हो गई, तब परिजन उसे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे।

अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, मगर हालत इतनी नाजुक थी कि उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बाल रोग विशेषज्ञों की टीम लगातार मॉनिटरिंग करती रही, लेकिन शनिवार देर रात गोविंद की सांसें थम गईं। रविवार सुबह पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

सदर थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि बच्चे की मौत अंधविश्वास के कारण हुई है। भोपा द्वारा गर्म सरिए से दागने के कारण ही उसकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस ने आरोपी भोपा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपा फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉ. अरुण गौड़ ने बताया कि बच्चे को गंभीर निमोनिया था। “डाम” लगाने से उसकी स्थिति और खराब हो गई। उन्होंने कहा, “डाम लगाने से संक्रमण फैलता है, मरीज शॉक में जा सकता है, शरीर के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। निमोनिया जैसी बीमारी में यह प्रक्रिया जानलेवा साबित होती है।”