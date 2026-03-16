भीलवाड़ा में देर रात घरों पर पत्थरबाजी से दहशत, एक दर्जन मकान बने निशाना; बदमाश फरार

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में रविवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक साथ कई घरों पर पत्थरबाजी कर इलाके में दहशत फैला दी।

राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में रविवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक साथ कई घरों पर पत्थरबाजी कर इलाके में दहशत फैला दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के भोपालपुरा इलाके में हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया। देर रात अचानक छतों और शेड पर गिरते पत्थरों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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एक दर्जन से ज्यादा मकानों को बनाया निशाना जानकारी के अनुसार घटना भोपालपुरा इलाके में खेड़ा खूंट माताजी मंदिर के पास की बताई जा रही है। रविवार देर रात अचानक कई घरों की छतों और लोहे के शेड पर पत्थर गिरने लगे। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई शरारत कर रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आसपास के करीब एक दर्जन मकानों को निशाना बनाया गया।

लगातार पत्थर गिरने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। कई परिवारों के सदस्य घबराकर घरों से बाहर निकल आए और आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाया। पत्थरों के गिरने से कुछ घरों के टीन शेड और छतों पर नुकसान भी होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

छत पर मौजूद बेटी को तुरंत नीचे बुलाया घटना के दौरान भोपालपुरा निवासी रतनलाल खटीक ने बताया कि वे उस समय घर के अंदर काम कर रहे थे। अचानक घर के पीछे की तरफ से छत पर पत्थर गिरने की आवाज आने लगी।

उन्होंने बताया कि उस समय उनकी बेटी छत पर मौजूद थी। पत्थर गिरते देख उन्होंने तुरंत उसे नीचे बुलाया। अचानक हुई इस घटना से परिवार के लोग बुरी तरह घबरा गए। आसपास के लोग भी आवाज सुनकर अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए और मोहल्ले में भीड़ जुट गई।

अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए बदमाश प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पत्थरबाजी की घटना कुछ ही मिनटों में हुई, लेकिन बदमाशों ने बड़ी तेजी से कई घरों को निशाना बनाया। जब तक लोग बाहर निकलकर आसपास तलाश करते, तब तक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चुके थे।

मोहल्ले के लोगों ने आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन किसी संदिग्ध व्यक्ति का पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि पास ही स्थित एक कारखाने के शेड पर भी काफी संख्या में पत्थर पड़े हुए मिले हैं, जिससे अंदेशा है कि वहीं से पत्थर फेंके गए होंगे।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पत्थरबाजी के पीछे किसका हाथ है और इसके पीछे क्या कारण रहा। पुलिस इस घटना को शरारती तत्वों की करतूत मानकर भी जांच कर रही है, वहीं इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए सतर्कता भी बढ़ा दी गई है।

पुलिस पहुंची मौके पर, शुरू की जांच घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का जायजा लिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि पत्थर फेंकने वाले आरोपियों की पहचान की जा सके। साथ ही आसपास के संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद बढ़ा आक्रोश, कार्रवाई की मांग घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह देर रात घरों पर पत्थर फेंककर दहशत फैलाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने प्रशासन से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

घटना के बाद कुछ पीड़ित परिवार देर रात कोतवाली थाने भी पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।