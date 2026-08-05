भीलवाड़ा में सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली, SHO की कनपटी से आर-पार

जानकारी के अनुसार, सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह मंगलवार शाम करीब 7 बजे थाना क्षेत्र में प्रस्तावित नाकाबंदी ड्यूटी के लिए घर पर तैयार हो रहे थे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एसआई को फोन कर सरकारी वाहन तैयार रखने के लिए कहा था और बताया था कि वह कुछ ही देर में निकल रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह मंगलवार शाम करीब 7 बजे थाना क्षेत्र में प्रस्तावित नाकाबंदी ड्यूटी के लिए घर पर तैयार हो रहे थे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एसआई को फोन कर सरकारी वाहन तैयार रखने के लिए कहा था और बताया था कि वह कुछ ही देर में निकल रहे हैं।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे में सदर थाना प्रभारी (SHO) लोकपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घर पर ड्यूटी के लिए वर्दी पहनते समय उनकी सर्विस रिवॉल्वर से अचानक गोली चल गई, जो उनकी कनपटी में लगकर सिर को आर-पार निकल गई। गंभीर हालत में पहले उन्हें जिला अस्पताल और फिर रामस्नेही हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए भीलवाड़ा से उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल तक करीब 157 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पुलिस की विशेष व्यवस्था के चलते एंबुलेंस महज 95 मिनट में उदयपुर पहुंच गई। फिलहाल SHO लोकपाल सिंह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

नाकाबंदी पर जाने की तैयारी के दौरान हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह मंगलवार शाम करीब 7 बजे थाना क्षेत्र में प्रस्तावित नाकाबंदी ड्यूटी के लिए घर पर तैयार हो रहे थे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एसआई को फोन कर सरकारी वाहन तैयार रखने के लिए कहा था और बताया था कि वह कुछ ही देर में निकल रहे हैं। इसी दौरान वर्दी पहनते समय उनकी सर्विस रिवॉल्वर से अचानक गोली चल गई। गोली उनकी कनपटी में लगी और सिर को आर-पार करते हुए निकल गई। गोली लगते ही वह घर में ही फर्श पर गिर पड़े।

घर पर मौजूद उनकी पत्नी ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

जिला अस्पताल से रामस्नेही, फिर उदयपुर किया रेफर लोकपाल सिंह को सबसे पहले महात्मा गांधी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। सिर में गंभीर चोट और स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें तुरंत रामस्नेही हॉस्पिटल रेफर किया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बेहतर न्यूरो और ट्रॉमा उपचार के लिए उदयपुर रेफर करने की सलाह दी।

भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए, ताकि मरीज को बिना किसी देरी के उदयपुर पहुंचाया जा सके।

157 किलोमीटर का सफर सिर्फ 95 मिनट में पूरा रामस्नेही हॉस्पिटल से उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल तक करीब 157 किलोमीटर लंबे पूरे रूट पर पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की। रास्ते में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों को पहले से अलर्ट किया गया। ट्रैफिक को नियंत्रित कर एंबुलेंस के लिए सड़क खाली कराई गई और हर थाना क्षेत्र में पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई।

इस समन्वित व्यवस्था का नतीजा यह रहा कि सामान्य परिस्थितियों में करीब ढाई से तीन घंटे में तय होने वाला सफर एंबुलेंस ने केवल 95 मिनट में पूरा कर लिया। अस्पताल प्रशासन को भी पहले ही सूचना दे दी गई थी, जिससे डॉक्टरों की टीम और आवश्यक मेडिकल संसाधन पहले से तैयार मिले।

वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज गीतांजलि हॉस्पिटल पहुंचते ही लोकपाल सिंह को तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। अस्पताल में न्यूरोसर्जरी और क्रिटिकल केयर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

भीलवाड़ा के पीएमओ डॉ. अरुण गौड़ के अनुसार, गोली सिर को आर-पार निकल गई है, जिससे गंभीर चोट आई है। फिलहाल उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों की टीम लगातार उपचार में जुटी है।

दो महीने पहले ही हुई थी दूसरी शादी लोकपाल सिंह मूल रूप से अजमेर जिले के विजयनगर क्षेत्र के नादसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। करीब दो महीने पहले ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। परिवार में उनके माता-पिता और तीन भाई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए।