Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरbhilwara sdm slap suspended cng secretary duty
भीलवाड़ा: पम्प कर्मी को थप्पड़ जड़ने वाले SDM साहब सस्पेंड,CNG भरने को लेकर जड़ा था थप्पड़; अब सचिवालय में देंगे ड्यूटी

भीलवाड़ा: पम्प कर्मी को थप्पड़ जड़ने वाले SDM साहब सस्पेंड,CNG भरने को लेकर जड़ा था थप्पड़; अब सचिवालय में देंगे ड्यूटी

संक्षेप: भीलवाड़ा में SDM की कार से पीछे आई दूसरी गाड़ी में सीएनजी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद राज्यपाल की आज्ञा से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।

Thu, 23 Oct 2025 11:59 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भीलवाड़ा
share Share
Follow Us on

भीलवाड़ा में SDM की कार से पीछे आई दूसरी गाड़ी में सीएनजी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद राज्यपाल की आज्ञा से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। देर रात जारी आदेश में सस्पेंशन के दौरान उन्हें जयपुर सचिवालय में रहना होगा। आदेश संयुक्त शासन सचिव धीरेंद्र सिंह ने जारी किए हैं।

मामला 21 अक्टूबर का है। रायला थाना इलाके के अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित जसवन्तपुरा के सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार दोपहर 3:43 बजे यह घटना हुई। इसका वीडियो भी सामने आया था।

घटना के अनुसार, SDM अपनी कार से पेट्रोल पंप आए और सीएनजी भरवाने के लिए खड़ी की। पंपकर्मी ने उनकी कार के बजाय पीछे आई दूसरी कार में गैस भर दी। जब SDM ने इस पर टोका, तो पंपकर्मी बहस करने लगा। इसके बाद SDM ने पंपकर्मी को थप्पड़ मार दिया और पंपकर्मी ने उन्हें चांटा जड़ दिया।

इस घटना में तीन कर्मचारियों—दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

घटना के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया। कई लोगों ने SDM को सपोर्ट किया, जबकि कई लोगों ने उन्हें गलत बताया।

रायला थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, SDM दीपावली पर अपने घर भीलवाड़ा आए थे और परिचितों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप पर कार में CNG भरवाने के लिए खड़ी की।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।