SDM हूँ मैं यहाँ का मुझे हाथ लगाता है तेरी तो…ये कहकर साहब ने भीलवाड़ा में पम्प कर्मी को जड़ा थप्पड़
संक्षेप: भीलवाड़ा में मंगलवार रात ऐसा तमाशा हुआ जिसने आम लोगों से लेकर अफसरों तक को हैरान कर दिया। मामला जसवंतपुरा के एक सीएनजी पेट्रोल पंप का है, जहां अफसरशाही और आम आदमी की तकरार सड़क पर उतर आई।
भीलवाड़ा में मंगलवार रात ऐसा तमाशा हुआ जिसने आम लोगों से लेकर अफसरों तक को हैरान कर दिया। मामला जसवंतपुरा के एक सीएनजी पेट्रोल पंप का है, जहां अफसरशाही और आम आदमी की तकरार सड़क पर उतर आई। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ के वर्तमान और मांडल के पूर्व एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने पंप पर काम कर रहे एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई—कर्मी ने भी पलटवार करते हुए अफसर को उसी अंदाज़ में जवाब दे डाला। और फिर जो हुआ, वो CCTV कैमरे में कैद होकर पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात एसडीएम छोटू लाल शर्मा अपनी सरकारी गाड़ी में जसवंतपुरा स्थित सीएनजी पंप पर पहुंचे। वहां किसी बात पर पंप स्टाफ से कहासुनी हो गई। बहस के बीच अचानक साहब गरज पड़े—“SDM हूँ मैं यहाँ का, मुझे हाथ लगाता है तेरी तो…” और फिर उन्होंने सामने खड़े कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही माहौल पलट गया—कर्मी ने भी जवाबी वार करते हुए एसडीएम पर हाथ उठा दिया। कुछ सेकंड में ही पंप पर अफरातफरी मच गई, दोनों ओर से हाथापाई शुरू हो गई और लोग बीच-बचाव करने दौड़े।
इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि पहले एसडीएम कर्मचारी पर झल्लाते हैं और फिर थप्पड़ जड़ते हैं। तुरंत बाद कर्मचारी पलटवार करता है और दोनों के बीच जमकर कहासुनी होती है। वीडियो वायरल होते ही लोग दो खेमों में बंट गए—कुछ अफसरशाही के घमंड पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने को अनुशासनहीनता बता रहे हैं।
घटना की सूचना मिलते ही रायला थाना पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने तीन पंप कर्मियों—दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा—को हिरासत में लिया है। हालांकि, इस पूरे मामले में अब तक एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और मामला जांचाधीन है।
यह पहला मौका नहीं है जब आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा विवादों में घिरे हों। सूत्रों के मुताबिक, शर्मा का अनुशासनहीनता और विवादित व्यवहार का इतिहास रहा है। कई बार उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। मांडल में पोस्टिंग के दौरान भी उनके रवैये को लेकर जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने आपत्तियाँ उठाई थीं। अब भीलवाड़ा में यह घटना उनके “कड़क” स्टाइल पर फिर सवाल खड़े कर रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।