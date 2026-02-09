मंदिर जा रहीं 3 सहेलियों को वाहन ने कुचला, 2 की मौत; भीलवाड़ा से एक ही एक्टिवा पर निकली थीं

संक्षेप: भीलवाड़ा जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मंदिर दर्शन के लिए जा रही तीन सहेलियों में से दो की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा-अजमेर नेशनल हाईवे-48 पर सरेरी के पास हुआ।

भीलवाड़ा जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मंदिर दर्शन के लिए जा रही तीन सहेलियों में से दो की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा-अजमेर नेशनल हाईवे-48 पर सरेरी के पास हुआ। तीनों महिलाएं एक ही एक्टिवा पर सवार होकर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए निकली थीं, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।

जानकारी के अनुसार, हादसा सोमवार सुबह उस समय हुआ जब तीनों महिलाएं भीलवाड़ा शहर से कंवलियास के पास स्थित त्रिदेव महादेव मंदिर जा रही थीं। सरेरी क्षेत्र के पास नेशनल हाईवे पर पीछे या सामने से आए अज्ञात वाहन ने उनकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों महिलाएं सड़क पर दूर-दूर जा गिरीं। हादसे में मौके पर ही दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

मृतकों की पहचान सीता पिता राम धोबी निवासी भीलवाड़ा और रेखा (28) पत्नी सांवरमल बलाई निवासी भीलवाड़ा के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की पहचान चंचल नायक के रूप में हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में राहगीरों व स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और गुलाबपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद सीता और रेखा को मृत घोषित कर दिया, जबकि चंचल नायक की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रैफर कर दिया गया। घायल महिला की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, तीनों महिलाएं आपस में सहेलियां थीं और एक ही एक्टिवा पर सवार होकर मंदिर दर्शन के लिए निकली थीं। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वाहन किस प्रकार का था। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक महिलाओं के शवों को रायला मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई कर शव उन्हें सौंपे जाएंगे। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के घरों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गुलाबपुरा थाना पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। साथ ही, हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा और अन्य संभावित स्थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी ने हादसे के समय कोई संदिग्ध वाहन देखा हो, तो इसकी सूचना पुलिस को दें।