आज भीलवाड़ा में नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप संचालकों की हड़ताल
भीलवाड़ा जिले में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है। यह फैसला रविवार देर शाम हुई बैठक में लिया गया।
भीलवाड़ा जिले में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है। यह फैसला रविवार देर शाम हुई बैठक में लिया गया। हड़ताल के चलते सोमवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
कई पंपों पर कार्रवाई और जुर्माना
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला रसद विभाग की हालिया कार्रवाई और उससे जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गरमाया है। पिछले कुछ दिनों में उपभोक्ता विभाग की टीम ने जिलेभर में कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई पंपों पर नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया गया। जांच के दौरान श्री श्याम इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर प्रति 5 लीटर पेट्रोल में 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई।
फेसबुक टिप्पणी से बढ़ा आक्रोश
इसी कार्रवाई को लेकर एक फेसबुक यूजर द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने मामले को और तूल दे दिया। उक्त यूजर ने पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सख्त सजा की मांग की थी। इस टिप्पणी से नाराज पेट्रोल पंप संचालकों ने विरोध जताते हुए हड़ताल का निर्णय लिया। संचालकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर की गई इस तरह की टिप्पणियां उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं।
कलेक्टर को सौंपेंगे मांग पत्र
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार को सुबह 9 बजे से पंप बंद रखने के बाद दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ-साथ रसद विभाग की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जाएंगे।
प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप
एसोसिएशन के सचिव अशोक मूंदड़ा ने विभागीय जांच को लेकर भी असंतोष जताया है। उनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल की मात्रा की जांच के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 21 से 30 मिली की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, लेकिन जांच टीम ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मशीन में यदि 21 मिली की गणना होती है तो मीटर पर सीधे 30 मिली दिखाई देती है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तव में 30 मिली पेट्रोल कम दिया गया है।
रात 9 से सुबह 6 बजे तक पंप रहेंगे बंद
वहीं, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। हालांकि, इस दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
पेट्रोल भरवाने के लिए उमड़ी भीड़
इस हड़ताल के चलते सोमवार को शहर में पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई वाहन चालकों ने पहले ही पेट्रोल भरवाने की कोशिश की, जिससे रविवार देर रात पंपों पर भीड़ देखने को मिली। प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच चल रहे इस विवाद का असर आम जनता पर पड़ रहा है, और अब सभी की नजरें कलेक्टर के साथ होने वाली बैठक पर टिकी हैं, जहां इस मुद्दे के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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