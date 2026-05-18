आज भीलवाड़ा में नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप संचालकों की हड़ताल

भीलवाड़ा जिले में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है। यह फैसला रविवार देर शाम हुई बैठक में लिया गया।

भीलवाड़ा जिले में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है। यह फैसला रविवार देर शाम हुई बैठक में लिया गया। हड़ताल के चलते सोमवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कई पंपों पर कार्रवाई और जुर्माना जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला रसद विभाग की हालिया कार्रवाई और उससे जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गरमाया है। पिछले कुछ दिनों में उपभोक्ता विभाग की टीम ने जिलेभर में कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई पंपों पर नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया गया। जांच के दौरान श्री श्याम इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर प्रति 5 लीटर पेट्रोल में 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई।

फेसबुक टिप्पणी से बढ़ा आक्रोश इसी कार्रवाई को लेकर एक फेसबुक यूजर द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने मामले को और तूल दे दिया। उक्त यूजर ने पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सख्त सजा की मांग की थी। इस टिप्पणी से नाराज पेट्रोल पंप संचालकों ने विरोध जताते हुए हड़ताल का निर्णय लिया। संचालकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर की गई इस तरह की टिप्पणियां उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं।

कलेक्टर को सौंपेंगे मांग पत्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार को सुबह 9 बजे से पंप बंद रखने के बाद दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ-साथ रसद विभाग की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जाएंगे।

प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप एसोसिएशन के सचिव अशोक मूंदड़ा ने विभागीय जांच को लेकर भी असंतोष जताया है। उनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल की मात्रा की जांच के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 21 से 30 मिली की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, लेकिन जांच टीम ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मशीन में यदि 21 मिली की गणना होती है तो मीटर पर सीधे 30 मिली दिखाई देती है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तव में 30 मिली पेट्रोल कम दिया गया है।

रात 9 से सुबह 6 बजे तक पंप रहेंगे बंद वहीं, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। हालांकि, इस दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।