भीलवाड़ा में 23 लाख के गहनों के लिए पड़ोसी बना कातिल, बुजुर्ग को जलाकर राख नदी में फेंकी
भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र स्थित वीर सावरकर नगर का है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों की निशानदेही पर पालड़ी पुलिया के पास कोठारी नदी से महिला की हड्डियां बरामद कीं
राजस्थान के भीलवाड़ा में सोने की ज्वेलरी के लालच में एक पड़ोसी ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिसने रिश्तों और भरोसे को झकझोर दिया। 23 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी के लिए 70 साल की बुजुर्ग कमला देवी कांकरिया की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को छत पर ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए हड्डियां और राख कोठारी नदी में फेंक दी। बुजुर्ग महिला 15 अक्टूबर से लापता थीं। पुलिस ने मामले में पड़ोसी रवि तापड़िया और उसके साथी हीरा सिंधी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है।
यह मामला भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र स्थित वीर सावरकर नगर का है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों की निशानदेही पर पालड़ी पुलिया के पास कोठारी नदी से महिला की हड्डियां बरामद कीं। इसके लिए जेसीबी की मदद ली गई। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है।
नौकरानी ने घर पर ताला देखा, बहू को दी सूचना
पुलिस के मुताबिक, कमला देवी कांकरिया के लापता होने की रिपोर्ट उनकी बहू रवीना कांकरिया ने 15 अक्टूबर को दर्ज कराई थी। कमला देवी घर में अकेली रहती थीं। उनके पति तेजसिंह कांकरिया की चार साल पहले मौत हो गई थी, जबकि बेटे सौरभ कांकरिया की दो साल पहले सड़क हादसे में जान चली गई थी। इसके बाद बहू रवीना अपने दो बच्चों के साथ भीलवाड़ा के आजाद नगर में रहने लगी थीं।
कमला देवी के घर काम करने वाली नौकरानी ने 15 अक्टूबर को रवीना को बताया कि 12 अक्टूबर से घर पर ताला लगा है और कोई नजर नहीं आ रहा। इसके बाद परिजनों को उनकी चिंता हुई और पुलिस को सूचना दी गई। शुरुआत में महिला के लापता होने की जांच की गई, लेकिन धीरे-धीरे मामला हत्या की ओर बढ़ गया।
CCTV में पड़ोसी के साथ नजर आई थीं कमला देवी
भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी के अनुसार, जांच के दौरान पुलिस को कमला देवी के पड़ोसी रवि तापड़िया पर शक हुआ। वह अक्सर उनके घर आता-जाता था। 12 अक्टूबर की शाम CCTV फुटेज में कमला देवी उसके साथ जाती हुई दिखाई दीं।
पुलिस ने रवि से पूछताछ की तो उसने दावा किया कि कमला देवी ने उसे बाजार छोड़ने के लिए कहा था और वह उन्हें बाजार में छोड़ आया था। हालांकि, जांच में महिला के भीलवाड़ा से बाहर जाने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने रवि से दोबारा पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात कबूल कर ली।
15 तोला सोने की ज्वेलरी पर थी नजर
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि रवि की नजर कमला देवी की करीब 15 तोला सोने की ज्वेलरी पर थी, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए बताई गई है। आरोप है कि 12 अक्टूबर को उसने बुजुर्ग महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद अपने साथी हीरा सिंधी के साथ मिलकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर कमला देवी की ज्वेलरी लूट ली। फिर शव को रवि के घर की छत पर ले जाया गया, जहां पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस के अनुसार, शव जलाने के बाद बची हड्डियां और राख कोठारी नदी में पालड़ी पुलिया के पास फेंक दी गईं, ताकि वारदात का कोई सुराग न मिले।
पोते-पोती से मिलने की आस अधूरी रह गई
कमला देवी की बहू रवीना ने बताया कि उनकी सास से आखिरी बार 6 अक्टूबर को बातचीत हुई थी। वह अक्सर उनसे मिलने जाती थीं। कमला देवी ने आखिरी बातचीत में कहा था कि अगली बार आओ तो बच्चों को भी साथ लेकर आना।
रवीना के मुताबिक, कमला देवी घर की छोटी-बड़ी जरूरतों और मरम्मत को लेकर भी बातें करती रहती थीं। उन्हें क्या पता था कि बच्चों से मिलने की उनकी यह इच्छा अधूरी रह जाएगी। जिस घर में वह अकेली रहकर अपनों का इंतजार करती थीं, वहीं से उनका अचानक लापता होना अब एक दर्दनाक हत्या की कहानी बनकर सामने आया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।