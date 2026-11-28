खजूरी में पंचायत समिति चुनाव अब केवल प्रधान और उपप्रधान की कुर्सी तक सीमित नहीं रह गया है। यहां सियासी खींचतान के बीच पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच भी टकराव की तस्वीर सामने आने लगी है।

देखते ही देखते बहस का लहजा तीखा होता चला गया। बातचीत के दौरान विधायक गोपीचंद मीणा की ओर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया

भीलवाड़ा की खजूरी पंचायत समिति में प्रधान चुनाव के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उपप्रधान पद के नामांकन के दौरान बीजेपी विधायक और पुलिस अधीक्षक आमने-सामने आ गए। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा और एसपी सागर राणा के बीच ऐसी तीखी बहस हुई कि मौके पर मौजूद लोग भी ठिठक गए। विधायक के अपशब्दों पर एसपी ने बीच में ही टोक दिया और दो टूक कहा- 'सर, गाली मत दीजिए। तमीज होती है किसी चीज की।' दोनों के बीच हुई इस नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

खजूरी में पंचायत समिति चुनाव अब केवल प्रधान और उपप्रधान की कुर्सी तक सीमित नहीं रह गया है। यहां सियासी खींचतान के बीच पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच भी टकराव की तस्वीर सामने आने लगी है। एक दिन पहले बस में तोड़फोड़ और रास्ता जाम करने की घटना के बाद शुक्रवार को नामांकन के दौरान विधायक और एसपी के बीच हुई बहस ने विवाद को नया मोड़ दे दिया।

नामांकन के बीच गाड़ी रोकने पर बिगड़ा माहौल दरअसल, शुक्रवार सुबह 10 बजे खजूरी पंचायत समिति में उपप्रधान पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस से निर्वाचित सदस्य मनीषा मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंचीं। उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था। वहीं कांग्रेस की ओर से हेमराज रेगर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया।

नामांकन प्रक्रिया के बाद करीब 11 बजे एसपी सागर राणा मौके पर पहुंचे। इसी दौरान नामांकन भरकर लौट रही कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी को विधायक गोपीचंद मीणा और उनके समर्थकों ने रोक लिया। विधायक ने गाड़ी में हिस्ट्रीशीटर होने का आरोप लगाया और पुलिस पर उन्हें एस्कॉर्ट करने का सवाल उठाया। मौके पर भीड़ हटाने को लेकर पुलिस ने निर्देश दिए तो विधायक और एसपी के बीच बहस शुरू हो गई।

विधायक के अपशब्दों पर एसपी ने बीच में ही टोका देखते ही देखते बहस का लहजा तीखा होता चला गया। बातचीत के दौरान विधायक गोपीचंद मीणा की ओर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया तो एसपी सागर राणा ने उन्हें रोकते हुए कहा- 'सर गाली मत दीजिए, तमीज होती है किसी चीज की।' एसपी की इस टिप्पणी के बाद दोनों के बीच तकरार और बढ़ गई।

इस पर विधायक ने सफाई दी कि उन्होंने एसपी के लिए नहीं, बल्कि प्रत्याशी के लिए अपशब्द कहे थे। विधायक ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए अपनी तीन एफआईआर का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि पुलिस उनकी ओर से दर्ज कराई गई तीन प्राथमिकी पर कार्रवाई नहीं कर रही है।

अपहरण के आरोप पर एसपी ने दिया जवाब विधायक के आरोपों पर एसपी सागर राणा ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मौके पर अत्यधिक भीड़ जमा हो गई थी, इसलिए पुलिस ने लोगों को हटाने के निर्देश दिए थे। पुलिस की कार्रवाई किसी के पक्ष में नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी।

अपहरण के आरोपों को लेकर एसपी ने कहा कि संबंधित व्यक्ति ने खुद बयान दिया था कि उसका अपहरण नहीं हुआ। इस संबंध में पुलिस के पास वीडियो और दस्तावेज भी मौजूद हैं। इस तरह मौके पर हुई बहस में विधायक ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए तो एसपी ने भी आरोपों का जवाब दिया।

एक दिन पहले बस में तोड़फोड़, कांग्रेस नहीं कर सकी थी मतदान खजूरी पंचायत समिति में विवाद की पटकथा एक दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। प्रधान पद के चुनाव के दौरान कांग्रेस सदस्यों को लेकर पहुंची बस में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद रास्ता जाम कर दिया गया। इस घटनाक्रम के चलते कांग्रेस का कोई भी सदस्य मतदान नहीं कर सका और बीजेपी प्रत्याशी को प्रधान घोषित कर दिया गया।

प्रधान चुनाव के दौरान हुए इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पहले ही बीजेपी और प्रशासन पर सवाल उठा रही थी। अब उपप्रधान चुनाव के नामांकन के दौरान विधायक और एसपी के बीच हुई तीखी बहस ने इस विवाद को और हवा दे दी है।