भीलवाड़ा में जीजा ने 18 वर्षीय साली की गोली मारकर हत्या की

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। जिस परिवार में मृतका अपनी बहन के साथ रह रही थी, वहीं उसकी हत्या होने से लोग भी हैरान हैं।

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। जिस परिवार में मृतका अपनी बहन के साथ रह रही थी, वहीं उसकी हत्या होने से लोग भी हैरान हैं।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक जीजा ने अपनी ही 18 वर्षीय साली की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के करीब दो घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई दुनाली बंदूक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

पारिवारिक विवाद में गई युवती की जान पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार मृतका की पहचान 18 वर्षीय रेखा के रूप में हुई है। वह पिछले करीब डेढ़ साल से अपनी बड़ी बहन सीता और जीजा किशन कालबेलिया के परिवार के साथ रह रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी किशन और परिवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर रेखा पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

शव ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था आरोपी पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी सबूत मिटाने की कोशिश में जुट गया था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह शव को कहीं ठिकाने लगाने की फिराक में था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हालांकि पुलिस ने सूचना मिलते ही अलग-अलग संभावित स्थानों पर दबिश दी और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

पुलिस की तेजी का असर यह रहा कि घटना सामने आने के करीब दो घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कि वह अपने मंसूबों में सफल हो पाता, पुलिस ने उसे दबोच लिया।

हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक बरामद गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई दुनाली बंदूक भी बरामद कर ली। हथियार को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी के पास बंदूक का लाइसेंस था या नहीं और उसने हथियार का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया।

अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज मृतका के पिता पप्पू की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी किशन कालबेलिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है, लेकिन हत्या के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं था, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बयान के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

इलाके में फैली सनसनी दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। जिस परिवार में मृतका अपनी बहन के साथ रह रही थी, वहीं उसकी हत्या होने से लोग भी हैरान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ने भी इस तरह की घटना की कल्पना नहीं की थी।