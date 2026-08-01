भीलवाड़ा में जीजा ने 18 वर्षीय साली की गोली मारकर हत्या की
दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। जिस परिवार में मृतका अपनी बहन के साथ रह रही थी, वहीं उसकी हत्या होने से लोग भी हैरान हैं।
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक जीजा ने अपनी ही 18 वर्षीय साली की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के करीब दो घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई दुनाली बंदूक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।
पारिवारिक विवाद में गई युवती की जान
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार मृतका की पहचान 18 वर्षीय रेखा के रूप में हुई है। वह पिछले करीब डेढ़ साल से अपनी बड़ी बहन सीता और जीजा किशन कालबेलिया के परिवार के साथ रह रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी किशन और परिवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर रेखा पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
शव ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था आरोपी
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी सबूत मिटाने की कोशिश में जुट गया था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वह शव को कहीं ठिकाने लगाने की फिराक में था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। हालांकि पुलिस ने सूचना मिलते ही अलग-अलग संभावित स्थानों पर दबिश दी और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस की तेजी का असर यह रहा कि घटना सामने आने के करीब दो घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कि वह अपने मंसूबों में सफल हो पाता, पुलिस ने उसे दबोच लिया।
हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक बरामद
गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई दुनाली बंदूक भी बरामद कर ली। हथियार को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी के पास बंदूक का लाइसेंस था या नहीं और उसने हथियार का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया।
अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज
मृतका के पिता पप्पू की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी किशन कालबेलिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है, लेकिन हत्या के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं था, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बयान के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।
इलाके में फैली सनसनी
दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। जिस परिवार में मृतका अपनी बहन के साथ रह रही थी, वहीं उसकी हत्या होने से लोग भी हैरान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ने भी इस तरह की घटना की कल्पना नहीं की थी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, घटना से पहले हुए विवाद और आरोपी की मंशा को लेकर सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में मजबूत साक्ष्यों के साथ चालान पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।