भीलवाड़ा में पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, बाहर 40 हजार की रिश्वत लेते ACB ने अधिकारी को दबोचा

एसीबी अधिकारियों के अनुसार ट्रैप की कार्रवाई से पहले ही आरोपी की पत्नी को हार्ट अटैक आने के कारण भीलवाड़ा के तिलक नगर स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक ऐसे सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसकी पत्नी अस्पताल में हार्ट अटैक का इलाज करा रही थी। आरोपी ने अपनी पत्नी के भर्ती होने के बावजूद परिवादी को रिश्वत की रकम अस्पताल बुलाकर लेने के लिए कहा। जैसे ही परिवादी ने 40 हजार रुपये की रिश्वत दी, पहले से घात लगाए बैठी एसीबी टीम ने आरोपी को अस्पताल परिसर में ही पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद आरोपी के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया गया।

एमएलवी कॉलेज का संस्थापन अधिकारी निकला आरोपी एसीबी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी माणिक्य लाल वर्मा (एमएलवी) राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा की संस्थापन शाखा का प्रभारी शिव प्रकाश धूमल है। उसके खिलाफ चौकीदारी, सफाई और कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने वाली एक निजी फर्म से रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया और इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई।

ठेका बचाने और भुगतान कराने के बदले मांगी थी रिश्वत शिकायत में बताया गया कि अप्रैल 2026 में एक निजी फर्म को कॉलेज में सुरक्षा गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाईकर्मी उपलब्ध कराने का ठेका मिला था। निरीक्षण के दौरान कुछ सुरक्षा गार्ड ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद कॉलेज प्राचार्य ने संबंधित फर्म का ठेका निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

आरोप है कि संस्थापन अधिकारी ने फर्म संचालक से कहा कि यदि वह ठेका निरस्त होने से बचाना चाहता है और भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी नहीं चाहता तो उसे रिश्वत देनी होगी। शुरुआत में आरोपी ने 50 हजार रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में सौदा 40 हजार रुपये में तय हो गया।

पत्नी के इलाज के बीच अस्पताल में ही बुलाया परिवादी एसीबी अधिकारियों के अनुसार ट्रैप की कार्रवाई से पहले ही आरोपी की पत्नी को हार्ट अटैक आने के कारण भीलवाड़ा के तिलक नगर स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने रिश्वत लेने का इरादा नहीं छोड़ा और परिवादी को अस्पताल परिसर में ही रकम लेकर आने के लिए कहा।

निर्धारित योजना के अनुसार परिवादी अस्पताल पहुंचा और आरोपी को 40 हजार रुपये दिए। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम अपने कब्जे में ली, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल के बाहर हुई इस कार्रवाई से वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए।

आवास पर भी की गई तलाशी गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी के आवास पर भी तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच की। एसीबी अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने पहले भी इस तरह रिश्वत लेकर ठेकेदारों या अन्य लोगों को फायदा पहुंचाया था या नहीं। मामले में आय से अधिक संपत्ति और अन्य वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई एसीबी अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पहले शिकायत का सत्यापन कराया गया। रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।