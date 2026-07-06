भरतपुर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बाजार बंद कर धरने पर बैठे कारोबारी

वारदात का तरीका कई सवाल खड़े करता है। बदमाशों ने बीच रास्ते हमला नहीं किया, बल्कि तब तक इंतजार किया जब तक व्यापारी अकेले नहीं हो गए। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों को पहले से यह जानकारी थी कि चंद्रभान के पास बड़ी रकम है और वह किस रास्ते से घर लौटेंगे।

दुकान बंद कर घर लौट रहे बर्तन कारोबारी चंद्रभान को बदमाशों ने गोली मारी, बैग लेकर फरार हुए। पेट में गोली लगने के बाद भी खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन 24 घंटे बाद जिंदगी की जंग हार गए। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लूट थी या कारोबारियों की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जा रही थी?

भरतपुर में बर्तन कारोबारी चंद्रभान की हत्या ने सिर्फ एक परिवार का सहारा नहीं छीना, बल्कि शहर के व्यापारियों के सामने सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से बदमाशों ने उनका पीछा किया, सही समय का इंतजार किया और रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, उससे यह मामला सामान्य लूट से कहीं ज्यादा सुनियोजित नजर आता है। पुलिस की जांच अब इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूम रही है कि आखिर बदमाशों को कैसे पता था कि व्यापारी के पास लाखों रुपए हैं।

पहले पीछा किया, फिर सुनसान जगह पर हमला परिजनों के अनुसार, शनिवार रात चंद्रभान मथुरा से भरतपुर लौट रहे थे। उनके साथ दुकान का कर्मचारी नीरज भी था। रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाश लगातार उनका पीछा करते रहे। चंद्रभान ने पहले कर्मचारी को उसके घर छोड़ा। इसके बाद जैसे ही वह अकेले घर की तरफ बढ़े, अनोखी होटल के पास बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। उनका निशाना सिर्फ रुपयों से भरा बैग था। जब चंद्रभान ने बैग छोड़ने से इनकार किया तो बदमाशों ने सीधे पेट में गोली मार दी और बैग लेकर फरार हो गए।

क्या पहले से थी पूरी जानकारी? वारदात का तरीका कई सवाल खड़े करता है। बदमाशों ने बीच रास्ते हमला नहीं किया, बल्कि तब तक इंतजार किया जब तक व्यापारी अकेले नहीं हो गए। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों को पहले से यह जानकारी थी कि चंद्रभान के पास बड़ी रकम है और वह किस रास्ते से घर लौटेंगे। पुलिस अब यह भी जांच रही है कि कहीं किसी ने उनकी गतिविधियों की सूचना बदमाशों तक तो नहीं पहुंचाई या फिर कई दिनों से उनकी रेकी की जा रही थी।

गोली लगने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत गोली लगने के बाद भी चंद्रभान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। पेट से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। खुद ही बाइक संभाली और सीधे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने परिवार को फोन किया और पूरी घटना बताई। उनकी इस हिम्मत की चर्चा अब पूरे शहर में हो रही है। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया।

ऑपरेशन हुआ, लेकिन नहीं बच सकी जान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पेट में फंसी गोली निकाल दी। परिजन उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब चंद्रभान खतरे से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। आखिरकार रविवार रात करीब डेढ़ बजे उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि यदि भरतपुर में समय रहते गोली निकाल दी जाती और बाद में जयपुर में भी बेहतर निगरानी मिलती तो शायद उनकी जान बच सकती थी।

एक परिवार से छिन गया कमाने वाला चंद्रभान सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, बल्कि अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत थे। वह बड़े बेटे केशव के साथ बर्तन की दुकान संभालते थे। परिवार में बेटी डिम्पल और बेटा कान्हा भी हैं। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह बेटों के कंधों पर आ गई है। जिस परिवार में रोज कारोबार की बातें होती थीं, वहां अब सिर्फ मातम पसरा है।

व्यापारियों का फूटा गुस्सा, बाजार बंद चंद्रभान की मौत के बाद गंगा मंदिर स्थित बर्तन बाजार पूरी तरह बंद रहा। व्यापारियों ने धरना देकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि यदि शाम तक बदमाश नहीं पकड़े गए तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। व्यापारियों का यह भी आरोप है कि शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बावजूद पुलिस अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है।