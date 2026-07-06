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भरतपुर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बाजार बंद कर धरने पर बैठे कारोबारी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भरतपुर
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वारदात का तरीका कई सवाल खड़े करता है। बदमाशों ने बीच रास्ते हमला नहीं किया, बल्कि तब तक इंतजार किया जब तक व्यापारी अकेले नहीं हो गए। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों को पहले से यह जानकारी थी कि चंद्रभान के पास बड़ी रकम है और वह किस रास्ते से घर लौटेंगे।

भरतपुर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बाजार बंद कर धरने पर बैठे कारोबारी

दुकान बंद कर घर लौट रहे बर्तन कारोबारी चंद्रभान को बदमाशों ने गोली मारी, बैग लेकर फरार हुए। पेट में गोली लगने के बाद भी खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन 24 घंटे बाद जिंदगी की जंग हार गए। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लूट थी या कारोबारियों की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जा रही थी?

भरतपुर में बर्तन कारोबारी चंद्रभान की हत्या ने सिर्फ एक परिवार का सहारा नहीं छीना, बल्कि शहर के व्यापारियों के सामने सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से बदमाशों ने उनका पीछा किया, सही समय का इंतजार किया और रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, उससे यह मामला सामान्य लूट से कहीं ज्यादा सुनियोजित नजर आता है। पुलिस की जांच अब इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूम रही है कि आखिर बदमाशों को कैसे पता था कि व्यापारी के पास लाखों रुपए हैं।

पहले पीछा किया, फिर सुनसान जगह पर हमला

परिजनों के अनुसार, शनिवार रात चंद्रभान मथुरा से भरतपुर लौट रहे थे। उनके साथ दुकान का कर्मचारी नीरज भी था। रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाश लगातार उनका पीछा करते रहे। चंद्रभान ने पहले कर्मचारी को उसके घर छोड़ा। इसके बाद जैसे ही वह अकेले घर की तरफ बढ़े, अनोखी होटल के पास बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। उनका निशाना सिर्फ रुपयों से भरा बैग था। जब चंद्रभान ने बैग छोड़ने से इनकार किया तो बदमाशों ने सीधे पेट में गोली मार दी और बैग लेकर फरार हो गए।

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क्या पहले से थी पूरी जानकारी?

वारदात का तरीका कई सवाल खड़े करता है। बदमाशों ने बीच रास्ते हमला नहीं किया, बल्कि तब तक इंतजार किया जब तक व्यापारी अकेले नहीं हो गए। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों को पहले से यह जानकारी थी कि चंद्रभान के पास बड़ी रकम है और वह किस रास्ते से घर लौटेंगे। पुलिस अब यह भी जांच रही है कि कहीं किसी ने उनकी गतिविधियों की सूचना बदमाशों तक तो नहीं पहुंचाई या फिर कई दिनों से उनकी रेकी की जा रही थी।

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गोली लगने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत

गोली लगने के बाद भी चंद्रभान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। पेट से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। खुद ही बाइक संभाली और सीधे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने परिवार को फोन किया और पूरी घटना बताई। उनकी इस हिम्मत की चर्चा अब पूरे शहर में हो रही है। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया।

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ऑपरेशन हुआ, लेकिन नहीं बच सकी जान

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पेट में फंसी गोली निकाल दी। परिजन उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब चंद्रभान खतरे से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। आखिरकार रविवार रात करीब डेढ़ बजे उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि यदि भरतपुर में समय रहते गोली निकाल दी जाती और बाद में जयपुर में भी बेहतर निगरानी मिलती तो शायद उनकी जान बच सकती थी।

एक परिवार से छिन गया कमाने वाला

चंद्रभान सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, बल्कि अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत थे। वह बड़े बेटे केशव के साथ बर्तन की दुकान संभालते थे। परिवार में बेटी डिम्पल और बेटा कान्हा भी हैं। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह बेटों के कंधों पर आ गई है। जिस परिवार में रोज कारोबार की बातें होती थीं, वहां अब सिर्फ मातम पसरा है।

व्यापारियों का फूटा गुस्सा, बाजार बंद

चंद्रभान की मौत के बाद गंगा मंदिर स्थित बर्तन बाजार पूरी तरह बंद रहा। व्यापारियों ने धरना देकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि यदि शाम तक बदमाश नहीं पकड़े गए तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। व्यापारियों का यह भी आरोप है कि शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बावजूद पुलिस अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है।

हत्या के पीछे सिर्फ लूट या बड़ा नेटवर्क?

इस वारदात ने भरतपुर के व्यापारियों के बीच सबसे बड़ा डर पैदा कर दिया है। अगर बदमाशों को पहले से यह जानकारी थी कि व्यापारी के पास 5 लाख रुपए हैं, तो सवाल यह भी है कि सूचना कहां से लीक हुई। क्या यह किसी मुखबिर का खेल था, क्या व्यापारी की कई दिनों से रेकी हो रही थी, या फिर शहर में कारोबारियों को निशाना बनाने वाला कोई संगठित गिरोह सक्रिय है? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल चंद्रभान की मौत ने यह साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे शहर के बीचोंबीच कारोबारियों को भी निशाना बनाने से नहीं डर रहे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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