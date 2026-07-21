भरतपुर में करोड़ों की जमीन के विवाद में युवक की हत्या, रिटायर्ड ASI समेत 6 पर केस

परिजनों का आरोप है कि आरोपी सुशील को अपने घर ले गए, जहां उससे करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम करने के लिए दबाव बनाया गया। सुशील ने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया।

राजस्थान के भरतपुर जिले में करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के तुहिया गांव में रिटायर्ड एएसआई और उसके परिवार पर 30 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि युवक को उसके घर से जबरन उठाकर आरोपी अपने घर ले गए, जहां जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बनाया गया। जब उसने इनकार किया तो लाठी-डंडों और सरियों से बेरहमी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घर में सो रहे युवक को जबरन ले गए पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, मृतक सुशील कुमार तुहिया गांव का रहने वाला था और खेती-बाड़ी करता था। उसके माता-पिता का काफी समय पहले निधन हो चुका था। परिवार के मुताबिक, सुशील के नाम हाईवे किनारे करोड़ों रुपए की कीमती जमीन थी, जिस पर पड़ोसी गजेंद्र सिंह की नजर थी।

शिकायतकर्ता और मृतक के चाचा नकुल सिंह ने बताया कि सोमवार शाम करीब 4 बजे सुशील अपने घर में सो रहा था। उसी दौरान पड़ोसी गजेंद्र सिंह, उसकी पत्नी मिथलेश, बेटा योगेश, बहू ममता, दूसरा बेटा जयदेव और बहू संगीता वहां पहुंचे। आरोप है कि सभी ने मिलकर सुशील को जबरन घर से उठाया और अपने साथ ले गए।

जमीन अपने नाम कराने का बनाया दबाव परिजनों का आरोप है कि आरोपी सुशील को अपने घर ले गए, जहां उससे करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम करने के लिए दबाव बनाया गया। सुशील ने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गजेंद्र सिंह और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उस पर हमला कर दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे के सरियों से सुशील की जमकर पिटाई की। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी हालत बिगड़ गई।

अस्पताल पहुंचाया, लेकिन नहीं बच सकी जान मारपीट के बाद आरोपी पक्ष के लोग ही गंभीर रूप से घायल सुशील को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाने के बाद आरोपी वहां से निकल गए। बाद में मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए।

रिटायर्ड ASI समेत छह लोगों पर हत्या का मामला दर्ज घटना के बाद नकुल सिंह की शिकायत पर उद्योग नगर थाने में रिटायर्ड एएसआई गजेंद्र सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गजेंद्र सिंह करीब चार साल पहले राजस्थान पुलिस से एएसआई पद से सेवानिवृत्त हुआ था। उसका एक बेटा जयदेव निजी कंपनी में काम करता है, जबकि दूसरा बेटा योगेश एक निजी स्कूल में वाहन चालक है।

आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए दबिश उद्योग नगर थाना अधिकारी राजेश कसाना ने बताया कि शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जाएगी।