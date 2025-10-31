Hindustan Hindi News
राजस्थान के भरतपुर में MBBS स्टूडेंट ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

संक्षेप: भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। कॉलेज के थर्ड ईयर के MBBS छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

Fri, 31 Oct 2025 12:03 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भरतपुर
भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। कॉलेज के थर्ड ईयर के MBBS छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अलवर निवासी अविरल सैनी (23 वर्ष) के रूप में हुई है। सुबह करीब 8:30 बजे उसके साथियों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से लटका हुआ देखा।

कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अविरल ने हाल ही में हुए एग्जाम में पेपर खराब होने के कारण यह कदम उठाया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. अजय कुकरेजा ने बताया कि अविरल का शुक्रवार को भी एक और एग्जाम था, लेकिन उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली।

जानकारी के अनुसार, अविरल हॉस्टल के अपने कमरे में अकेला रहता था। शुक्रवार सुबह जब उसके साथी उसे लेने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो साथियों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा तो अविरल फंदे से लटका हुआ था। तुरंत ही उसे नीचे उतारा गया और आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे की जांच की और घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की जानकारी दी। फिलहाल शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है।

कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. कुकरेजा ने बताया कि अविरल एक मेधावी छात्र था, लेकिन हाल ही में हुए थ्योरी एग्जाम में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वह इससे काफी तनाव में था। परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है और वे भरतपुर पहुंच रहे हैं।

भरतपुर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या किसी अन्य कारण से अविरल मानसिक दबाव में था।

पुलिस ने साथी छात्रों और कॉलेज प्रशासन से पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंपा जाएगा।

घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्र और फैकल्टी सदस्य सदमे में हैं। हॉस्टल के माहौल में सन्नाटा छा गया है। साथियों ने बताया कि अविरल हमेशा खुशमिजाज रहता था और किसी तरह का तनाव दिखाता नहीं था। लेकिन परीक्षा के बाद से वह थोड़ा चुप-चुप रहने लगा था।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अविरल के मोबाइल फोन व अन्य निजी वस्तुओं को जब्त कर लिया गया है, ताकि आत्महत्या की वजह का पूरा खुलासा हो सके।

