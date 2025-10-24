भरतपुर के जंगल में मिला ढाई साल पहले लापता बच्चे का सिर, डीएनए रिपोर्ट से खुला खौफनाक राज़

संक्षेप: राजस्थान के भरतपुर जिले में करीब ढाई साल पुराने एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है

राजस्थान के भरतपुर जिले में करीब ढाई साल पुराने एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने प्रेम संबंधों के विवाद के चलते महज़ दो साल के मासूम बच्चे गोलू की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी विजयसिंह जाटव (68) पुत्र हरफूल, निवासी नगला खरबेरा थाना वैर, जो तांत्रिक विद्या करता था, ने पुरानी रंजिश और बदले की भावना में आकर मासूम गोलू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी।

मामला 18 दिसंबर 2021 का है, जब वैर थाना क्षेत्र के नगला खरबेरा निवासी बनै सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई बलवीर का लगभग दो साल का बेटा गोलू दोपहर करीब 12 बजे घर से लापता हो गया है। परिवार और ग्रामीणों ने बच्चे की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

लगातार तलाश के बावजूद जब गोलू का कोई पता नहीं चला, तो 9 जनवरी 2022 को घटनास्थल के पास जंगल और खेतों में एक बालक की कटी हुई खोपड़ी मिली। पुलिस ने तत्काल एफएसएल को डीएनए परीक्षण के लिए भेजा। रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि खोपड़ी लापता बालक गोलू के माता-पिता की ही संतान की है। इस खुलासे के बाद मामले में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं जोड़ी गईं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्धों की सूची तैयार की और उनसे गहन पूछताछ शुरू की। शुरुआत में पॉलीग्राफी टेस्ट से ठोस साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद एसपी दिगंत आनंद के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेकर संदिग्धों का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराया गया। इन वैज्ञानिक परीक्षणों से पुलिस को अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर तांत्रिक विजयसिंह जाटव को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी विजयसिंह ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मृतक गोलू के पिता बलवीर जाटव और गांव की एक महिला के बीच प्रेम संबंध थे। विजयसिंह भी उसी महिला से संबंध बनाना चाहता था। घटना से कुछ दिन पहले उसने महिला पर दबाव बनाया, जिस पर महिला ने उसे गांव में बदनाम करने की धमकी दी।

हालांकि महिला ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने यह बात अपने प्रेमी बलवीर को बता दी। इस पर बलवीर और विजयसिंह के बीच झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के बाद आरोपी ने बदला लेने की ठान ली और धमकी दी कि वह बलवीर को सबक सिखाएगा।

18 दिसंबर 2021 को विजयसिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए गोलू का अपहरण किया और धारदार हथियार से उसका सिर अलग कर हत्या कर दी। इसके बाद शव के हिस्सों को जंगल में फेंक दिया।

एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और अन्य साक्ष्य जुटाने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने पूरी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया था ताकि बलवीर और उसकी प्रेमिका को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके।