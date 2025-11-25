Hindustan Hindi News
भरतपुर में बिजली की चिंगारी से घर में आग, तीन घायल और 26 बकरियों की मौत
भरतपुर में बिजली की चिंगारी से घर में आग, तीन घायल और 26 बकरियों की मौत

भरतपुर में बिजली की चिंगारी से घर में आग, तीन घायल और 26 बकरियों की मौत

संक्षेप:

Tue, 25 Nov 2025 02:11 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भरतपुर
राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक बिजली हादसे ने गंभीर रूप धारण कर लिया। स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार, नगला कहार (वस्त्रावली) गांव में 11 केवी की बिजली लाइन में अचानक चिंगारी निकलने से भूरसिंह के छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग इतनी तीव्र थी कि घर में रहने वाले लोगों को कोई चेतावनी मिलने का मौका नहीं मिला।

आग लगने से घर में मौजूद गीता और नीरज झुलस गए। इन्हें बचाने के प्रयास में एक युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया। तीनों घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में बयाना के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने बताया कि आग ने न केवल घर को प्रभावित किया, बल्कि घर के छप्पर में बंधी 26 बकरियों की भी जान ले ली। आग की चपेट में आने के कारण सभी बकरियां जलकर मर गईं। यह घटना ग्रामीणों के लिए एक बड़ा सदमा साबित हुई है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल टीम और ग्रामीणों ने मिलकर करीब एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी तेज़ी से फैली कि आग पर काबू पाने में ग्रामीणों और दमकलकर्मियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि 11 केवी बिजली लाइन में तकनीकी खराबी के कारण अचानक चिंगारी निकली, जिससे यह दुर्घटना हुई।

भूतपूर्व घटनाओं की तुलना में यह हादसा बिजली से संबंधित सुरक्षा की गंभीर अनदेखी को उजागर करता है। ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि क्षेत्र में बिजली लाइनों की नियमित निगरानी और मरम्मत की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

इस घटना ने न केवल परिवार को नुकसान पहुँचाया, बल्कि पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। आग लगने के समय घर में मौजूद लोग डर के मारे कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवार को तुरंत राहत प्रदान करने और घायल व्यक्तियों का उचित इलाज सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।

पुलिस के अनुसार, आग लगने के तुरंत बाद मामले की सूचना प्रशासन और बिजली विभाग को दी गई। बिजली विभाग के तकनीशियनों ने मौके पर पहुंचकर लाइन की जाँच की और आगामी संभावित खतरों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए।

स्थानीय लोग आग और बिजली हादसों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पुराने छप्परपोश मकानों में बिजली लाइनों के पास आग लगने की संभावना अधिक होती है। इसलिए बिजली के तारों की नियमित निगरानी और सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
