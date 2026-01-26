भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मिनी ट्रक ने बोलेरो कैंपर को मारी टक्कर, 6 श्रद्धालुओं को रौंदा; 3 की मौत, 3 गंभीर घायल

संक्षेप: राजस्थान के बालोतरा जिले में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सिवाना थाना क्षेत्र में आसोतरा–मूठली गांव के पास तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने पहले एक बोलेरो कैंपर को टक्कर मारी और फिर आगे पैदल चल रहे 6 श्रद्धालुओं को कुचल दिया।

राजस्थान के बालोतरा जिले में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सिवाना थाना क्षेत्र में आसोतरा–मूठली गांव के पास तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने पहले एक बोलेरो कैंपर को टक्कर मारी और फिर आगे पैदल चल रहे 6 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भयावह थी कि मिनी ट्रक बोलेरो कैंपर, यात्रियों और श्रद्धालुओं को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और अंत में बैरिकेड से टकराकर रुका।

हादसा रविवार रात करीब 9 बजे हुआ। हादसे के समय श्रद्धालुओं का एक समूह भारतमाला एक्सप्रेस-वे के किनारे पैदल यात्रा कर रहा था। मृतक और घायल सभी श्रद्धालु जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी जसोल स्थित प्रसिद्ध राणी भटियाणी माता मंदिर के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे।

श्रद्धालुओं के पीछे चल रही थी बोलेरो कैंपर सिवाना डीएसपी देरावर सिंह ने बताया कि कुल सात श्रद्धालुओं का समूह हाईवे के किनारे पैदल चल रहा था। श्रद्धालुओं के पीछे उनका सामान लेकर एक बोलेरो कैंपर चल रही थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता मिल सके। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे एक मिनी ट्रक ने अचानक बोलेरो कैंपर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह आगे चल रहे पैदल श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में लेता चला गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद चीख-पुकार मच गई। ट्रक, बोलेरो और श्रद्धालु काफी दूरी तक सड़क पर घिसटते रहे। सड़क पर बिखरे सामान, खून और क्षतिग्रस्त वाहन हादसे की भयावहता को बयां कर रहे थे।

मौके पर तीन श्रद्धालुओं की मौत हादसे में सिकाराम (35) पुत्र विशनाराम, जालाराम (34) पुत्र केवाराराम मेघवाल और महेशाराम (30) पुत्र बाबरराम देवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। शव ट्रक और वाहन के पहियों के नीचे बुरी तरह दब गए थे, जिन्हें बाहर निकालने में पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

तीन घायल, हालत गंभीर हादसे में घायल श्रद्धालुओं में लीलाराम (32) निवासी बागोड़ा, किशनाराम (23) देवासी निवासी लोहारवा, धोरीमन्ना और निम्बगिरी (30) निवासी बागोड़ा शामिल हैं। तीनों को तुरंत एक्सप्रेस-वे एम्बुलेंस की मदद से बालोतरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

हाईवे पर लगा जाम, अफरा-तफरी का माहौल हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार, सिवाना डीएसपी देरावर सिंह और सिवाना थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को नियंत्रित किया। हादसे के कारण भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने मृतकों के शवों को बालोतरा जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।