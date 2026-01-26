Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरbharatmala expressway balotra siwana mini truck bolero camper accident pilgrims killed
भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मिनी ट्रक ने बोलेरो कैंपर को मारी टक्कर, 6 श्रद्धालुओं को रौंदा; 3 की मौत, 3 गंभीर घायल

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर मिनी ट्रक ने बोलेरो कैंपर को मारी टक्कर, 6 श्रद्धालुओं को रौंदा; 3 की मौत, 3 गंभीर घायल

संक्षेप:

राजस्थान के बालोतरा जिले में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सिवाना थाना क्षेत्र में आसोतरा–मूठली गांव के पास तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने पहले एक बोलेरो कैंपर को टक्कर मारी और फिर आगे पैदल चल रहे 6 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। 

Jan 26, 2026 09:29 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के बालोतरा जिले में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सिवाना थाना क्षेत्र में आसोतरा–मूठली गांव के पास तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने पहले एक बोलेरो कैंपर को टक्कर मारी और फिर आगे पैदल चल रहे 6 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भयावह थी कि मिनी ट्रक बोलेरो कैंपर, यात्रियों और श्रद्धालुओं को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और अंत में बैरिकेड से टकराकर रुका।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हादसा रविवार रात करीब 9 बजे हुआ। हादसे के समय श्रद्धालुओं का एक समूह भारतमाला एक्सप्रेस-वे के किनारे पैदल यात्रा कर रहा था। मृतक और घायल सभी श्रद्धालु जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी जसोल स्थित प्रसिद्ध राणी भटियाणी माता मंदिर के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे।

श्रद्धालुओं के पीछे चल रही थी बोलेरो कैंपर

सिवाना डीएसपी देरावर सिंह ने बताया कि कुल सात श्रद्धालुओं का समूह हाईवे के किनारे पैदल चल रहा था। श्रद्धालुओं के पीछे उनका सामान लेकर एक बोलेरो कैंपर चल रही थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता मिल सके। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे एक मिनी ट्रक ने अचानक बोलेरो कैंपर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह आगे चल रहे पैदल श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में लेता चला गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद चीख-पुकार मच गई। ट्रक, बोलेरो और श्रद्धालु काफी दूरी तक सड़क पर घिसटते रहे। सड़क पर बिखरे सामान, खून और क्षतिग्रस्त वाहन हादसे की भयावहता को बयां कर रहे थे।

मौके पर तीन श्रद्धालुओं की मौत

हादसे में सिकाराम (35) पुत्र विशनाराम, जालाराम (34) पुत्र केवाराराम मेघवाल और महेशाराम (30) पुत्र बाबरराम देवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। शव ट्रक और वाहन के पहियों के नीचे बुरी तरह दब गए थे, जिन्हें बाहर निकालने में पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

ये भी पढ़ें:गुजरात में डिवाइडर तोड़कर पलटा ट्रक; 7 राजस्थानियों की मौत
ये भी पढ़ें:जयपुर में थार का कहर, बाइक सवार दो दोस्तों को कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

तीन घायल, हालत गंभीर

हादसे में घायल श्रद्धालुओं में लीलाराम (32) निवासी बागोड़ा, किशनाराम (23) देवासी निवासी लोहारवा, धोरीमन्ना और निम्बगिरी (30) निवासी बागोड़ा शामिल हैं। तीनों को तुरंत एक्सप्रेस-वे एम्बुलेंस की मदद से बालोतरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

हाईवे पर लगा जाम, अफरा-तफरी का माहौल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार, सिवाना डीएसपी देरावर सिंह और सिवाना थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को नियंत्रित किया। हादसे के कारण भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने मृतकों के शवों को बालोतरा जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय ट्रक चालक को झपकी तो नहीं आ रही थी या वाहन में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।