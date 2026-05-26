भारत-पाक बॉर्डर पर विकास का ब्लूप्रिंट तैयार; अमित शाह करेंगे लॉन्च
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को बीकानेर से सटे भारत-पाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों को सड़क संपर्क, 4G नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को बीकानेर से सटे भारत-पाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों को सड़क संपर्क, 4G नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देगी।
सांचू पोस्ट पर जवानों से करेंगे संवाद
कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह सांचू पोस्ट के लिए रवाना होंगे। यहां वे सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे और उनसे संवाद करेंगे। इसके साथ ही वॉच टावर से भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा का निरीक्षण भी करेंगे। यह पोस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे।
रात में बीकानेर पहुंचे, बीएसएफ गेस्ट हाउस में ठहराव
अमित शाह सोमवार रात करीब 10:30 बजे विशेष विमान से बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। इसके बाद गृह मंत्री बीकानेर-जयपुर रोड स्थित बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया।
दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर
गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त किया गया है। मुख्य सचिव सुधांश पंत पहले ही बीकानेर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव, बीएसएफ के डीजी और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी पहले से मौजूद हैं। पूरे कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
सीमावर्ती गांवों में पहुंचेगी बुनियादी सुविधाएं
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 के तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। योजना का उद्देश्य केवल आधारभूत ढांचा तैयार करना नहीं बल्कि इन क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है।
स्मार्ट क्लासरूम और रोजगार पर रहेगा फोकस
योजना के तहत स्मार्ट क्लासरूम, पर्यटन सर्किट, सामुदायिक विकास कार्य और स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सीमावर्ती गांव आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
राजस्थान के 184 गांव होंगे योजना का हिस्सा
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 में राजस्थान के कुल 184 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। इनमें श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सड़क संपर्क, 4G नेटवर्क, टेलीविजन कनेक्टिविटी और विद्युत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा।
उच्च स्तरीय समिति करेगी निगरानी
योजना के प्रभावी संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों की निगरानी करेगी और परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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