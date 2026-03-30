Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंतजारशास्त्र पढ़ रहे गहलोत, लेकिन दिल्ली से बुलावा नहीं आ रहा; सीएम भजनलाल शर्मा ने कसा तंज

Mar 30, 2026 12:50 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share

राजस्थान की सियासत में बयानबाज़ी एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जमवारामगढ़ में आयोजित ‘मन की बात’ कार्यक्रम के बाद कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला।

इंतजारशास्त्र पढ़ रहे गहलोत, लेकिन दिल्ली से बुलावा नहीं आ रहा; सीएम भजनलाल शर्मा ने कसा तंज

राजस्थान की सियासत में बयानबाज़ी एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जमवारामगढ़ में आयोजित ‘मन की बात’ कार्यक्रम के बाद कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम ने ‘इंतजारशास्त्र’ को लेकर गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि वे इन दिनों सोशल मीडिया पर ‘इंतजारशास्त्र’ चला रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें दिल्ली से बुलावे का इंतजार है।

‘इंतजारशास्त्र’ के जरिए निशाना, जनता सब समझ रही

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘इंतजारशास्त्र’ की बात करने वालों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। “प्रदेश की जनता ने झूठ का शास्त्र, भ्रष्टाचार का शास्त्र और जेजेएम घोटाले जैसे मामलों को देखा है,” उन्होंने कहा।

ये भी पढ़ें:तैयार रहें! 1 अप्रैल से राजस्थान में लागू होंगे ये बड़े बदलाव; क्या बदलेगा?

अजमेर-जयपुर पैदल मार्च का जिक्र कर कसा तंज

सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का जिक्र करते हुए कहा कि सभी को याद है जब उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च निकालना पड़ा था। “उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन्हें ‘नकारा निकम्मा’ कहकर अपमानित किया था। लेकिन हमने उनके उन छालों की भी लाज रखी और माफियाओं को जेल भेजा, साथ ही पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्ती से लगाम लगाई,” उन्होंने कहा।

‘नकारा’ से ‘दिल्ली में असर’ तक- समय का पलटवार

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज समय बदल चुका है। “जिन्हें कांग्रेस सरकार में नकारा और निकम्मा कहा गया, आज उनकी दिल्ली में पूछ बढ़ गई है। यही वजह है कि ‘इंतजारशास्त्र’ वाले अब तड़प रहे हैं,” उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में समय सबसे बड़ा होता है और जैसा किया जाता है, वैसा ही परिणाम सामने आता है।

परिवारवाद और अंदरूनी कलह पर कांग्रेस घिरी

कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पार्टी आज भी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई है। “बड़े नेता आज भी अपने बेटों को लॉन्च करने में लगे हैं, जबकि जमीनी मुद्दों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और जनता सब देख रही है,” उन्होंने कहा।

पेपर लीक पर सख्ती का दावा, युवाओं को दिलाया भरोसा

पेपर लीक मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को कुचल दिया था। “हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प लिया था कि पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमने रोते हुए युवाओं के आंसू पोंछे और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया,” सीएम ने कहा।

‘5 साल बनाम 2 साल’- कामकाज पर खुली बहस की चुनौती

उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस जहां पांच साल में काम नहीं कर पाई, वहां उनकी सरकार ने दो साल में उससे ज्यादा काम करके दिखाया है। “हमने विधानसभा में भी खुली चर्चा के लिए कहा, लेकिन बड़ी-बड़ी बातें करने वाले नेता चर्चा से भाग गए,” उन्होंने आरोप लगाया।

ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा, समस्याओं का समाधान का भरोसा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों से निशुल्क तीर्थयात्रा योजना को लेकर फीडबैक लिया और भरोसा दिलाया कि जिन लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी जल्द अवसर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने इस दौरान अपनी स्थानीय समस्याएं भी मुख्यमंत्री के सामने रखीं, जिनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया।

‘इंतजारशास्त्र’ से गरमाई सियासत, आगे और तेज हो सकती है जंग

कुल मिलाकर, ‘इंतजारशास्त्र’ को लेकर शुरू हुई सियासी बहस अब और तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी ओर यह मुद्दा आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan BJP Bhajan Lal Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।