Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरbhajanlal sharma diabetes organization memories rath yatra rajasthan politics
कब सोया,कब खाया पता नहीं चलता था,भागदौड़ में डायबिटीज़ हो गई; सीएम भजनलाल शर्मा को याद आए संगठन के पुराने दिन

कब सोया,कब खाया पता नहीं चलता था,भागदौड़ में डायबिटीज़ हो गई; सीएम भजनलाल शर्मा को याद आए संगठन के पुराने दिन

संक्षेप:

भाजपा संगठन की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने भावुक अंदाज में अपने राजनीतिक-संगठनात्मक सफर की यादें साझा कीं। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो भरोसा नए प्रदेश पदाधिकारियों पर जताया है

Dec 08, 2025 08:17 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

भाजपा संगठन की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने भावुक अंदाज में अपने राजनीतिक-संगठनात्मक सफर की यादें साझा कीं। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो भरोसा नए प्रदेश पदाधिकारियों पर जताया है, अब उसे निष्ठा, मेहनत और समय से लौटाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब संगठन और सत्ता के बीच संतुलन बनाना प्रदेश पदाधिकारियों की पहली असली परीक्षा होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा प्रदेश में सरकार और संगठन के काम को जनता तक ले जाना ही आने वाले दो साल का मिशन है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम ने कहा कि पदाधिकारियों का चयन लंबे अंतराल के बाद हुआ है और यह केवल सम्मान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं, विशेष रूप से भजनलाल शर्मा सरकार के दो साल में हुए विकास कार्यों को बूथ स्तर तक पहुंचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है।

उन्होंने कहा आप लोग जमीन पर पार्टी का चेहरा हैं। सरकार ने जनता के लिए क्या किया है, यह सबसे पहले आपको ही बताना होगा।

बैठक में सीएम ने भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर होने वाले मेगा प्रोग्राम की विस्तृत रूपरेखा पेश की।

उसके तहत राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 रथ भेजे जाएंगे, जो जनता से संवाद, सुझाव और फीडबैक लेंगे। हर रथ यात्रा के साथ सुझाव पेटी भी रहेगी, जिसमें आमजन अपनी समस्याएं, उम्मीदें और सुझाव दर्ज करवा सकेंगे।

हर विधानसभा क्षेत्र में तीन सदस्यीय टोली नियुक्त होगीएक संयोजक और दो सह–संयोजक। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दिवस प्रमुख भी तय होंगे।

इन रथों की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर अलग टोली और जयपुर में हाईपावर मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी, जो हर दिन सभी 200 रथों की रिपोर्ट लेगी।

सीएम के अनुसार यह केवल सरकारी उपलब्धियों का अभियान नहीं, बल्कि जनता के साथ संवाद और विश्वास स्थापित करने की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया होगी।

बैठक का भावनात्मक क्षण तब आया, जब मुख्यमंत्री ने अपने संघर्षों को खुलकर साझा किया। उन्होंने बताया कि संगठनात्मक कार्यों में इतने डूब जाते थे कि कई बार रात 2–3 बजे तक काम चलता रहता था।

उन्होंने कहा कई बार खाना कब छूटा, कब सोया, पता नहीं चलता था। इसी भागदौड़ में डायबिटीज हो गई, लेकिन यह भी देर से पता चला।”

उन्होंने हंसते हुए कहा कभी-कभी मैं अपने घनिष्ठ कार्यकर्ताओं को डांट भी देता था, लेकिन बाद में उन्हें मनाने भी जाता था क्योंकि संगठन परिवार है और परिवार में मतभेद भी होते हैं और मनाने का दायित्व भी।

कार्यक्रम का सबसे खास पल रहा जब मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की सार्वजनिक सराहना की। उन्होंने कहा राठौड़ साधारण विधायक या जिला स्तर के नेता नहीं हैं। उन्होंने संगठन को 20 साल दिए हैं। वे संगठन की धरोहर हैं। नई पीढ़ी को इनसे सीखना चाहिए कि समर्पण क्या होता है।

उनके इस बयान पर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा।

सीएम ने अंत में कहा कि आगामी दो वर्ष राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से निर्णायक होंगे। टीम वर्क, अनुशासन और मैदान में सक्रियता ही भाजपा को भविष्य की बड़ी जीत दिलाएगी।

लक्ष्य बड़ा है, लेकिन हमारी क्षमता उससे भी बड़ी—बस अब काम की गति और संवाद की ताकत ही सफलता तय करेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Bhajan Lal Sharma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।