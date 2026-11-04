आप जैसा सुनना चाहते हो, सुना दूंगा; CM भजनलाल शर्मा ने गहलोत को ललकारा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गहलोत पर किसानों को खाद-बीज के नाम पर लूटने और नकली सामान बेचने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और आप जादूगर के बेटे हैं। आपकी खाद-बीज की दुकान थी। आप पहले भी किसानों को लूटते थे और आज भी किसानों को लूटने की बात करते हैं। सीएम ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि आप जो कहेंगे, उसका पूरा जवाब दूंगा। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जब तक कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती रहेगी, उसका इससे भी बुरा हश्र होने वाला है।

‘मैं किसान का बेटा हूं, आप जादूगर के बेटे हैं’ भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका गहलोत से बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन कांग्रेस में अब उनकी चल नहीं रही है। उन्होंने कहा, ‘मैं किसान का बेटा हूं और आप जादूगर के बेटे हैं। आपने किसानों को लूटने का काम किया है। आपकी खाद-बीज की दुकान थी। आपके गोदाम पर छापा भी पड़ा था। आप नकली माल के पैसे लेकर कई गुना कमाते थे।’

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गहलोत के समय किसानों को नकली खाद-बीज बेचा जाता था और उनसे इसकी ज्यादा कीमत वसूली जाती थी। उन्होंने कहा कि गहलोत को किसान रास नहीं आते, क्योंकि उन्होंने किसानों को कमाई का जरिया बनाया था। सीएम ने दावा किया कि किसानों के पास उस समय की पर्चियां और बिल भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जरा याद कीजिए कि किस तरह बिल काटे जाते थे और खाद-बीज कितने महंगे बेचे जाते थे।

‘आप जैसा सुनना चाहते हो, मैं सुनाने को तैयार हूं’ मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में गहलोत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आप क्या मुझसे सुनना चाहते हो? आप जैसा सुनना चाहते हो, मैं सुनाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि गहलोत के ओएसडी क्या कहते हैं, यह भी उन्हें सुन लेना चाहिए। विरोधियों के साथ पहले क्या किया गया, इसकी जानकारी भी सामने आनी चाहिए।

भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में नियुक्तियों को लेकर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे लेकर आयोग में किसे सदस्य बनाया गया और बाद में उस व्यक्ति ने क्या किया, यह सब गहलोत जानते हैं। सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी प्रदेश की जनता को भी है।

रतन शर्मा, मुणोत और राजीव अरोड़ा का भी लिया नाम मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में रतन शर्मा, मुणोत सीपी और राजीव अरोड़ा के नामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की लंबी सूची है। अगर सब कुछ बताना शुरू कर दिया तो कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। कहां-कहां क्या हुआ और पैसा कहां जाता था, यह राजस्थान की जनता अच्छी तरह जानती है। भोले बनने से कुछ नहीं होगा।