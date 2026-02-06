भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, RPSC अब हर भर्ती परीक्षा के नंबर करेगा सार्वजनिक

संक्षेप: राजस्थान की भजनलाल सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपनी कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए

राजस्थान की भजनलाल सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपनी कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए यह फैसला किया है कि अब भर्ती परीक्षाओं में सफल होने वाले उम्मीदवारों के पूरे प्राप्तांक सार्वजनिक किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था की शुरुआत प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली आरएएस भर्ती 2023 से कर दी गई है।

अब तक आयोग केवल चयनित अभ्यर्थियों की सूची और कट-ऑफ अंक जारी करता था, लेकिन व्यक्तिगत अंकों को लेकर लंबे समय तक असमंजस बना रहता था। इस फैसले के बाद अब अभ्यर्थियों के बीच वर्षों से चला आ रहा ‘नंबरों का सस्पेंस’ खत्म हो जाएगा।

अब उम्मीदवार जान सकेगा अपनी ‘वैल्यू’ RPSC सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस भर्ती 2023 के इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद चयनित हुए अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह देख सकते हैं कि उन्हें लिखित मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में अलग-अलग कितने अंक मिले हैं। यह पहली बार है जब आयोग ने इतनी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई है।

इस फैसले से अभ्यर्थियों को न केवल अपने प्रदर्शन का स्पष्ट आकलन करने का मौका मिलेगा, बल्कि यह भी समझ आएगा कि वे मेरिट सूची में किस स्थान पर खड़े हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है।

भविष्य की सभी परीक्षाओं पर लागू होगा नियम आयोग ने साफ किया है कि यह व्यवस्था केवल आरएएस भर्ती 2023 तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले समय में RPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी भर्तियों और जिन परीक्षाओं के परिणाम अभी लंबित हैं, उनमें भी सफल उम्मीदवारों के अंक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

इससे अभ्यर्थियों को यह जानने में आसानी होगी कि चयन प्रक्रिया में किस स्तर पर कितना प्रदर्शन जरूरी था और किस विषय में सुधार की जरूरत है। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों और संदेहों पर भी काफी हद तक विराम लगेगा।

पारदर्शिता और भरोसे की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों का मानना है कि RPSC का यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप और संदेह की स्थिति बनी रहती थी। अब जब अंक सार्वजनिक होंगे, तो प्रक्रिया पर उम्मीदवारों का भरोसा बढ़ेगा और आयोग की कार्यशैली अधिक स्पष्ट होगी।

युवा अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे उन्हें अपनी तैयारी की सही दिशा तय करने में मदद मिलेगी। पहले केवल चयन या असफलता का परिणाम सामने आता था, लेकिन अब अंक मिलने से यह पता चलेगा कि वे कितने अंतर से पीछे रह गए या कितनी मजबूती से चयन किया।

‘मार्कशीट क्रांति’ की शुरुआत इस फैसले को कई विशेषज्ञ ‘मार्कशीट क्रांति’ के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि अंक सार्वजनिक होने के बाद भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, इंटरव्यू प्रक्रिया और अन्य तकनीकी पहलुओं में भी सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे न केवल आयोग की साख मजबूत होगी, बल्कि सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं में सकारात्मक माहौल बनेगा।

सरकार की मंशा साफ भजनलाल सरकार की इस पहल को सुशासन और पारदर्शिता के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार पहले ही कई विभागों में प्रक्रियाओं को डिजिटल और जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम उठा चुकी है। RPSC का यह फैसला उसी कड़ी का अहम हिस्सा माना जा रहा है।