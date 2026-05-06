बंगाल में लोकतंत्र लूटा,अब इनके नेता राजस्थान के चुनावों में भी धांधली करेंगे; डोटासरा ने किया बड़ा दावा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी को यह भरोसा है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में कथित धांधली कर सत्ता हासिल की गई, वैसा ही प्रयोग राजस्थान में भी करने की कोशिश होगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी को यह भरोसा है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में कथित धांधली कर सत्ता हासिल की गई, वैसा ही प्रयोग राजस्थान में भी करने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि इसी सोच के चलते राज्य सरकार जनहित के मुद्दों पर काम करने के बजाय चुनावी रणनीतियों में उलझी हुई है।
मंगलवार को जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि “बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया और उसी तरह की साजिश राजस्थान में भी रची जा सकती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी।” उन्होंने बीजेपी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, “कान खोलकर सुन लो, हम जान दे सकते हैं लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे।”
‘लोकतंत्र की हत्या कर बनाई गई सरकार’
डोटासरा ने पश्चिम बंगाल के चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। उनके मुताबिक, “वोट लूटकर, दादागिरी और तानाशाही के जरिए सरकार बनाई गई। एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनाव आयोग के सहयोग से सत्ता हासिल की गई।” उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पहले भी ऐसी साजिशों को नाकाम किया है और आने वाले चुनावों में भी ऐसा ही किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए मतदान के अधिकार की रक्षा करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। “हर व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे,” उन्होंने कहा।
SIR प्रक्रिया पर गंभीर आरोप
डोटासरा ने पश्चिम बंगाल में SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं को प्रभावित किया गया। “करीब 1 करोड़ 36 लाख लोगों को नोटिस दिए गए और लगभग 20 लाख लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। उन्हें अपील का मौका तक नहीं मिला, जिससे वे वोट नहीं डाल सके,” उन्होंने आरोप लगाया।
पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल
राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि सरकार केवल यह दावा कर रही है कि पेपर लीक नहीं होने दिया, जबकि वास्तविकता कुछ और है। “ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन दोषियों को पकड़कर जेल में डालने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कुछ मामलों का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि “कभी कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पकड़ा जाएगा, मगर बाद में वही लोग बाहर नजर आते हैं। इससे साफ है कि सरकार खुद गंभीर नहीं है।”
SI भर्ती पर सरकार घिरी
डोटासरा ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को लेकर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो रहा है। “सरकार ने उन अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें राहत दी जाएगी, खासकर वे लोग जो दूसरी नौकरियां छोड़कर आए थे, लेकिन अब तक उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया,” उन्होंने कहा।
चुनावी माहौल में तेज हुई सियासत
डोटासरा के इन बयानों से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर चुनावी गर्माहट तेज हो गई है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगा रही है, वहीं आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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