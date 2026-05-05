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बंगाल में BJP की जीत का राजस्थान कनेक्शन; 2 नेताओं की जोड़ी बनी गेमचेंजर

May 05, 2026 07:47 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ अपनी सीटों में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की, बल्कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मुकाबले दोगुनी सीटों पर जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए।

बंगाल में BJP की जीत का राजस्थान कनेक्शन; 2 नेताओं की जोड़ी बनी गेमचेंजर

पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ अपनी सीटों में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की, बल्कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मुकाबले दोगुनी सीटों पर जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। इस जीत के पीछे जहां एक ओर बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा और चुनावी रणनीति रही, वहीं पर्दे के पीछे दो प्रमुख नेताओं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है।

रणनीति के केंद्र में भूपेंद्र यादव

बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति के केंद्रीय स्तंभ के रूप में भूपेंद्र यादव सामने आए। चुनाव प्रभारी की भूमिका निभाते हुए उन्होंने उम्मीदवार चयन से लेकर बूथ स्तर तक की संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी ने जिस “पन्ना प्रमुख” मॉडल को करीब 40 हजार बूथों पर लागू किया, उसका सीधा असर वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिला।

भूपेंद्र यादव की रणनीति का फोकस केवल बड़े प्रचार अभियानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई और स्थानीय स्तर पर फीडबैक सिस्टम विकसित किया गया, जिससे चुनावी गतिविधियों की लगातार निगरानी संभव हो सकी।

सुनील बंसल: साइलेंट लेकिन असरदार रणनीतिकार

जहां भूपेंद्र यादव ने रणनीति की रूपरेखा तैयार की, वहीं सुनील बंसल ने उसे जमीन पर लागू करने का काम किया। संगठन विस्तार और माइक्रो लेवल मैनेजमेंट में बंसल की भूमिका को “साइलेंट गेम चेंजर” के रूप में देखा जा रहा है।

उन्होंने हजारों छोटी बैठकों, स्थानीय कार्यकर्ता संवाद और बूथ स्तर की मीटिंग्स के जरिए चुनावी माहौल को पूरी तरह सक्रिय रखा। उनकी रणनीति का उद्देश्य हर बूथ तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करना था। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को प्राथमिकता दी गई।

बूथ मैनेजमेंट बना गेमचेंजर

बीजेपी की इस जीत में सबसे बड़ा बदलाव बूथ मैनेजमेंट को लेकर देखने को मिला। पार्टी ने चुनाव को केवल रैलियों और बड़े आयोजनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि डेटा आधारित रणनीति, स्थानीय मुद्दों और माइक्रो टारगेटिंग पर ध्यान केंद्रित किया।

करीब 40 हजार बूथों पर सक्रिय नेटवर्क तैयार किया गया, जहां “पन्ना प्रमुख” प्रणाली के माध्यम से हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश की गई। इस मॉडल ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती दी और कई क्षेत्रों में वोट शेयर में सुधार दर्ज किया गया।

राजस्थान कनेक्शन की भूमिका

इस पूरी रणनीति में राजस्थान के नेताओं की भूमिका भी अहम रही। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव के साथ-साथ जोनल स्तर पर कैलाश चौधरी जैसे नेताओं ने भी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में सहयोग किया। माना जा रहा है कि हिंदी पट्टी के इन नेताओं की समझ और संगठन पर पकड़ ने बंगाल जैसे जटिल राजनीतिक राज्य में बीजेपी को बढ़त दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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