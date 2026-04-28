बंगाल का जनादेश किस ओर? जयपुर में केंद्रीय मंत्री शेखावत का कॉन्फिडेंट दावा
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार राज्य में बदलाव अवश्यंभावी है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता अब परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार है
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार राज्य में बदलाव अवश्यंभावी है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता अब परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार है और इसका संकेत मतदान में साफ दिखाई दे रहा है।
मतदान प्रतिशत में दिखा रुझान
शेखावत ने कहा कि चुनाव के पहले चरण में सामने आया मतदान प्रतिशत केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि जनता के मूड का संकेत है। उनके अनुसार, जिस अनुपात और संख्या में लोगों ने वोट डाला है, वह इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता बदलाव चाहती है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है।
‘जनता की आवाज बनेगा वोट’
केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि इस बार का मतदान सीधे तौर पर जनता की आवाज का प्रतिबिंब बनेगा। उन्होंने कहा, “जिस तरह लोगों ने पहले चरण में हिस्सा लिया, उससे साफ है कि जनता अपना फैसला सुना रही है और आगे के चरणों में भी यही रुझान जारी रहेगा।”
ECI की पारदर्शिता पर भरोसा
शेखावत ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उनके मुताबिक, इस बार चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है, जिससे मतदाताओं का भरोसा और मजबूत हुआ है।
चुनावी मुकाबला हुआ दिलचस्प
राजनीतिक हलकों में इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद रोचक माना जा रहा है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर के चलते हर चरण का मतदान खास महत्व रखता है। ऐसे में शेखावत का “बदलाव तय” वाला बयान चुनावी माहौल को और गर्म करने वाला माना जा रहा है।
देशभर की नजरें बंगाल पर
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, वहीं मतदाता भी बड़ी संख्या में लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले रहे हैं। लगातार बढ़ता मतदान प्रतिशत चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है।
आने वाले चरणों पर नजर
फिलहाल राज्य में अलग-अलग चरणों में मतदान जारी है और हर चरण के साथ सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। अब यह देखना अहम होगा कि आने वाले चरणों में मतदान का प्रतिशत और जनता का रुख किस दिशा में जाता है, क्योंकि यही चुनावी नतीजों की दिशा तय करेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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