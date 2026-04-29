बंगाल चुनाव पर राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल की भविष्यवाणी; बोले- TMC जीती तो सत्ता बदलेगी

राजस्थान की सियासत में अपने तीखे तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बयान देकर हलचल मचा दी है। बाड़मेर दौरे पर पहुंचे बेनीवाल ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा

राजस्थान की सियासत में अपने तीखे तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बयान देकर हलचल मचा दी है। बाड़मेर दौरे पर पहुंचे बेनीवाल ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस (TMC) वहां जीतती है, तो दिल्ली की सत्ता की “उल्टी गिनती” शुरू हो जाएगी।

मंगलवार को बायतु, शिव और रामसर क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों और सामाजिक समारोहों में शामिल होने पहुंचे बेनीवाल का जगह-जगह साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मंच से न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति पर टिप्पणी की, बल्कि राजस्थान की मौजूदा सरकार और अपने ही दल के नेताओं पर भी खुलकर हमला बोला।

“जिसे जिम्मा सौंपा, उसी ने पार्टी बेच दी” अपने संबोधन में बेनीवाल ने बिना नाम लिए बाड़मेर से जुड़े एक सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी सौंपी, उसी ने पार्टी को कमजोर कर दिया। “हमने भरोसा किया, लेकिन उसने हमारी पार्टी को बेच दिया और खत्म करने की कोशिश की,” बेनीवाल ने कहा।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि 2018 में जब उनकी पार्टी बनी थी, तब लोगों ने हजारों वोट देकर उसे मजबूत किया था, लेकिन इस बार “अपने ही लोगों से चूक” हो गई।

“कांग्रेस-बीजेपी एक ही थाली के चट्टे-बट्टे” बेनीवाल ने दोनों प्रमुख दलों—भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस—पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां अंदरखाने एक जैसी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में दबंगई करने वाले नेता अब बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

“जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए हमने तीसरी ताकत देने की कोशिश की,” उन्होंने कहा।

सीएम पर तीखा हमला राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी बेनीवाल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें सीएम की स्पेलिंग तक नहीं आती।”

उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात देखकर उन्हें “सांसद होने पर शर्म आती है” और कई बार इस्तीफा देने का मन करता है।

रिफाइनरी हादसे और विकास पर सवाल बाड़मेर रिफाइनरी का जिक्र करते हुए बेनीवाल ने कहा कि यह परियोजना 10-15 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजनीति के कारण इसमें देरी हुई। हाल ही में हुए आगजनी हादसे को लेकर उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो रही।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह हादसा किसी बड़े कार्यक्रम के दौरान होता, तो स्थिति और भयावह हो सकती थी।

राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोले बेनीवाल ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को भी अपने भाषण में शामिल किया। उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि “दावे बड़े-बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है।”

उन्होंने ईवीएम को लेकर भी संदेह जताते हुए कहा कि “वोट कहीं देते हैं और जाता कहीं और है,” हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।

बंगाल चुनाव से जुड़े संकेत पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को लेकर बेनीवाल ने कहा कि यह देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। उनका दावा था कि अगर TMC सत्ता में लौटती है, तो केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और आने वाले महीनों में “दिल्ली की राजनीति में बड़े बदलाव” देखने को मिल सकते हैं।

2028 चुनाव आखिरी लड़ने का ऐलान अपने भाषण के अंत में बेनीवाल ने भावुक अंदाज में कहा कि वे 2028 का चुनाव आखिरी बार लड़ने का मन बना चुके हैं। “उम्र अब 50 पार हो गई है, आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन 2028 को आखिरी चुनाव मानना,” उन्होंने समर्थकों से कहा।

“पुराने नेताओं ने क्षेत्र को पीछे रखा” बेनीवाल ने क्षेत्रीय विकास को लेकर भी पुराने नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर पहले नहरें और शिक्षा पर काम हुआ होता, तो आज यहां के युवा भी विदेशों में पढ़ाई कर रहे होते।