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बंगाल-असम फतह के बाद राजस्थान बीजेपी में जश्न; CM भजनलाल ने कार्यकर्ताओं संग खाई झालमुड़ी

May 04, 2026 06:04 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
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पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास (CMO) से लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अलग अंदाज में खुशी जाहिर की।

बंगाल-असम फतह के बाद राजस्थान बीजेपी में जश्न; CM भजनलाल ने कार्यकर्ताओं संग खाई झालमुड़ी

पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास (CMO) से लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अलग अंदाज में खुशी जाहिर की। खास बात यह रही कि इस जीत का जश्न ‘झालमुड़ी’ खाकर मनाया गया, जो बंगाल की पारंपरिक डिश मानी जाती है।

CM आवास पर जुटे दिग्गज, साथ में खाई झालमुड़ी

सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास पर कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंत्री पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सभी नेताओं ने झालमुड़ी खाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अशोक परनामी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, कन्हैया लाल चौधरी, गौतम दक, जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई नेता मौजूद रहे।

जनप्रतिनिधियों ने दी बधाई, उत्सवमय रहा माहौल

इसके अलावा विधायक कालीचरण सराफ, मंत्री के. के. विश्नोई, सांसद मंजू शर्मा और जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। माहौल पूरी तरह उत्सवमय रहा और नेताओं के बीच आपसी संवाद के साथ जश्न का रंग और गहरा होता गया।

प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जश्न

वहीं, सोमवार शाम को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी भव्य जश्न का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने तथा पुडुचेरी में एनडीए सरकार बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटीं। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे और जीत का जश्न मनाया।

CM भजनलाल बोले -मोदी के सुशासन की जीत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि यह जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और विकास मॉडल की जीत है। उन्होंने कहा, “अब पश्चिम बंगाल भी डबल इंजन सरकार के साथ विकास के नए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा।” मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी इस सफलता का बड़ा कारण बताया।

युवा मोर्चा ने बनाई झालमुड़ी, कार्यकर्ताओं ने लिया स्वाद

जश्न के दौरान एक खास पहल भाजपा युवा मोर्चा की ओर से भी देखने को मिली। प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने अपने हाथों से झालमुड़ी तैयार कर कार्यकर्ताओं को खिलाई। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इसे खाया और इस अनोखे जश्न का हिस्सा बने। शंकर गोरा ने कहा, “इस झालमुड़ी का स्वाद लंबे समय तक रहेगा और आने वाले पंचायत व निकाय चुनावों में भी बीजेपी की जीत का स्वाद इसी तरह चढ़ेगा।”

महिला मोर्चा की भागीदारी, दिखा उत्साह

इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ ने भी कार्यकर्ताओं के साथ झालमुड़ी का आनंद लिया। पूरे कार्यक्रम में पारंपरिक और राजनीतिक उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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