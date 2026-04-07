Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जंग ने छीनी मजदूरों की रोज़ी-रोटी, राजस्थान के ब्यावर में 1000 फैक्ट्रियां बंद

Apr 07, 2026 08:52 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिड़े युद्ध का असर अब स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष की तपिश राजस्थान के अजमेर जिले स्थित ब्यावर तक पहुंच चुकी है, जिसे ‘मिनरल हब’ के नाम से जाना जाता है। 

जंग ने छीनी मजदूरों की रोज़ी-रोटी, राजस्थान के ब्यावर में 1000 फैक्ट्रियां बंद

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिड़े युद्ध का असर अब स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष की तपिश राजस्थान के अजमेर जिले स्थित ब्यावर तक पहुंच चुकी है, जिसे ‘मिनरल हब’ के नाम से जाना जाता है। कभी मशीनों की आवाज से गूंजने वाला यह औद्योगिक शहर अब सन्नाटे में डूबा हुआ है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि यहां की करीब 1100 फैक्ट्रियों में से 1000 पर ताले लटक चुके हैं, जिससे हजारों परिवारों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

सप्लाई चेन टूटी, निर्यात ठप

ब्यावर का खनिज उद्योग मुख्य रूप से निर्यात और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। लेकिन ईरान-इजराइल युद्ध के चलते वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे और लॉजिस्टिक्स लागत में भारी इजाफा होने से निर्यात लगभग ठप हो गया है। नई डिमांड नहीं आने और पुराने ऑर्डर रुकने के कारण फैक्ट्री मालिकों ने उत्पादन बंद करने का कठिन फैसला लिया है।

मोरबी तक फैला संकट

इस संकट का असर केवल ब्यावर तक सीमित नहीं है। गुजरात के मोरबी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जहां करीब 2300 से अधिक मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक व्यापक औद्योगिक मंदी का संकेत है, जो अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण गहराती जा रही है।

मजदूरों पर टूटा सबसे बड़ा संकट

इस औद्योगिक ठहराव की सबसे दर्दनाक तस्वीर प्रवासी मजदूरों की है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से रोजगार की तलाश में ब्यावर आए हजारों मजदूर अब बेरोजगार हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में ही 5000 से अधिक श्रमिकों की नौकरी चली गई है। ब्यावर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अब उन मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है, जो अपना सामान समेटकर वापस घर लौटने को मजबूर हैं।

‘घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं’

गया (बिहार) से आए एक मजदूर ने बताया, “फैक्ट्री मालिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। काम नहीं है तो तनख्वाह कहां से मिलेगी? कमरे का किराया देना मुश्किल हो रहा है, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।”

6 लाख लोगों पर रोजगार का खतरा

उद्योग संगठनों के अनुसार, राजस्थान के करीब 14 जिलों में फैला यह मिनरल सेक्टर लगभग 6 लाख लोगों को सीधे रोजगार देता है। एक फैक्ट्री औसतन 30 टन उत्पादन करती थी, लेकिन वर्तमान में उत्पादन शून्य पर पहुंच चुका है। यह स्थिति न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि राज्य के औद्योगिक ढांचे के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है।

लंबा खिंचा युद्ध तो बढ़ेगा संकट

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ईरान-इजराइल संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसका असर और भी गहरा हो सकता है। ब्यावर का मिनरल उद्योग, जो वर्षों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाए हुए था, पूरी तरह तबाह हो सकता है

उम्मीदें टिकीं वैश्विक हालात पर

फिलहाल, उद्यमियों और मजदूरों की उम्मीदें अंतरराष्ट्रीय हालातों के सुधरने पर टिकी हैं। लेकिन जब तक वैश्विक तनाव कम नहीं होता, तब तक ब्यावर के औद्योगिक क्षेत्रों में पसरा यह सन्नाटा टूटने की संभावना कम ही नजर आ रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Iran iran israel war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।