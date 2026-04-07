जंग ने छीनी मजदूरों की रोज़ी-रोटी, राजस्थान के ब्यावर में 1000 फैक्ट्रियां बंद

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिड़े युद्ध का असर अब स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष की तपिश राजस्थान के अजमेर जिले स्थित ब्यावर तक पहुंच चुकी है, जिसे ‘मिनरल हब’ के नाम से जाना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिड़े युद्ध का असर अब स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष की तपिश राजस्थान के अजमेर जिले स्थित ब्यावर तक पहुंच चुकी है, जिसे ‘मिनरल हब’ के नाम से जाना जाता है। कभी मशीनों की आवाज से गूंजने वाला यह औद्योगिक शहर अब सन्नाटे में डूबा हुआ है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि यहां की करीब 1100 फैक्ट्रियों में से 1000 पर ताले लटक चुके हैं, जिससे हजारों परिवारों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

सप्लाई चेन टूटी, निर्यात ठप ब्यावर का खनिज उद्योग मुख्य रूप से निर्यात और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। लेकिन ईरान-इजराइल युद्ध के चलते वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे और लॉजिस्टिक्स लागत में भारी इजाफा होने से निर्यात लगभग ठप हो गया है। नई डिमांड नहीं आने और पुराने ऑर्डर रुकने के कारण फैक्ट्री मालिकों ने उत्पादन बंद करने का कठिन फैसला लिया है।

मोरबी तक फैला संकट इस संकट का असर केवल ब्यावर तक सीमित नहीं है। गुजरात के मोरबी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जहां करीब 2300 से अधिक मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक व्यापक औद्योगिक मंदी का संकेत है, जो अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण गहराती जा रही है।

मजदूरों पर टूटा सबसे बड़ा संकट इस औद्योगिक ठहराव की सबसे दर्दनाक तस्वीर प्रवासी मजदूरों की है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से रोजगार की तलाश में ब्यावर आए हजारों मजदूर अब बेरोजगार हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में ही 5000 से अधिक श्रमिकों की नौकरी चली गई है। ब्यावर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अब उन मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है, जो अपना सामान समेटकर वापस घर लौटने को मजबूर हैं।

‘घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं’ गया (बिहार) से आए एक मजदूर ने बताया, “फैक्ट्री मालिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। काम नहीं है तो तनख्वाह कहां से मिलेगी? कमरे का किराया देना मुश्किल हो रहा है, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।”

6 लाख लोगों पर रोजगार का खतरा उद्योग संगठनों के अनुसार, राजस्थान के करीब 14 जिलों में फैला यह मिनरल सेक्टर लगभग 6 लाख लोगों को सीधे रोजगार देता है। एक फैक्ट्री औसतन 30 टन उत्पादन करती थी, लेकिन वर्तमान में उत्पादन शून्य पर पहुंच चुका है। यह स्थिति न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि राज्य के औद्योगिक ढांचे के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है।

लंबा खिंचा युद्ध तो बढ़ेगा संकट विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ईरान-इजराइल संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसका असर और भी गहरा हो सकता है। ब्यावर का मिनरल उद्योग, जो वर्षों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाए हुए था, पूरी तरह तबाह हो सकता है