अब अधिवक्ताओं को जोधपुर के चक्कर नहीं लगाने होंगे ,इन कामों के लिए जयपुर में कल से खुलेगा बीसीआर एक्सटेंशन काउंटर
जयपुर के अधिवक्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स के लिए शुक्रवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। 48 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार वो क्षण आ ही गया है
जयपुर के अधिवक्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स के लिए शुक्रवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। 48 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार वो क्षण आ ही गया है जब बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) जयपुर में अपना एक्सटेंशन काउंटर शुरू करने जा रही है।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के परिसर में होने वाला यह उद्घाटन महज़ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राज्य के हजारों अधिवक्ताओं के जीवन में बदलाव का प्रतीक बनने जा रहा है।
शुक्रवार शाम 6 बजे, इस एक्सटेंशन काउंटर का शुभारंभ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.पी. शर्मा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन मिश्रा करेंगे।
जयपुर बेंच की स्थापना 30 जनवरी 1977 को हुई थी। तब से अब तक हजारों अधिवक्ता यहां अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हर छोटे-बड़े काम के लिए उन्हें जोधपुर मुख्यालय जाना पड़ता था।
रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हो, वेलफेयर स्कीम का आवेदन हो या नए लॉ ग्रेजुएट्स का पंजीकरण — सबकुछ जोधपुर जाकर ही संभव था।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, चूरू, जयपुर ग्रामीण जैसे 17 जिलों के लगभग 70,000 अधिवक्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स को अब सभी सेवाएं यहीं जयपुर में मिलेंगी।
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने बताया —
“जयपुर में एक्सटेंशन काउंटर खुलने से अधिवक्ताओं का समय, पैसा और ऊर्जा — तीनों की बचत होगी।
यह केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।”
उनके मुताबिक, अब अधिवक्ताओं को पंजीकरण, नवीनीकरण, पहचान पत्र, कल्याणकारी योजनाएं, सेवानिवृत्ति लाभ और समिति बैठकों से जुड़ी हर सेवा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी।
बीसीआर की टीमें जयपुर में नियमित रूप से बैठेंगी ताकि फाइलों का निस्तारण तेजी से हो सके।
भुवनेश शर्मा ने बताया कि जयपुर एक्सटेंशन काउंटर की शुरुआत ‘डिजिटल और डीसेंट्रलाइज्ड बार काउंसिल’ की दिशा में पहला कदम है।
“हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान के हर अधिवक्ता को उनकी जगह पर ही सभी सुविधाएं मिलें। आने वाले समय में बीसीआर के अन्य रीजनल सेंटर्स की भी योजना है,” उन्होंने कहा।
उद्घाटन समारोह को लेकर हाईकोर्ट परिसर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
बैनर, स्वागत पोस्टर और सजावट से पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग चुका है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि —
“यह कदम जयपुर बेंच को आत्मनिर्भर बनाएगा और युवा अधिवक्ताओं के लिए एक नई राह खोलेगा।”
• अधिवक्ताओं को जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा
• समय और धन की बचत
• दस्तावेज़ों की प्रोसेसिंग तेज़
• नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आसान रजिस्ट्रेशन
• वेलफेयर योजनाओं का त्वरित लाभ
शुक्रवार का यह दिन राजस्थान के कानूनी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा — क्योंकि अब जयपुर के वकीलों को न सिर्फ सुविधा मिली है, बल्कि अपनी पहचान का एक नया केंद्र भी।
यह सिर्फ एक काउंटर नहीं, बल्कि ‘वकीलों की आत्मनिर्भरता का द्वार’ है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।