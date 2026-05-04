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BCR चुनाव में री-पोल,4 केंद्रों पर दोबारा वोटिंग, जयपुर हाईकोर्ट बना केंद्रबिंदु

May 04, 2026 02:56 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनावों को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे से चार महत्वपूर्ण केंद्रों पर पुनर्मतदान (री-पोलिंग) शुरू हो गया है। यह मतदान जयपुर हाईकोर्ट पीठ, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर में कराया जा रहा है।

BCR चुनाव में री-पोल,4 केंद्रों पर दोबारा वोटिंग, जयपुर हाईकोर्ट बना केंद्रबिंदु

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनावों को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे से चार महत्वपूर्ण केंद्रों पर पुनर्मतदान (री-पोलिंग) शुरू हो गया है। यह मतदान जयपुर हाईकोर्ट पीठ, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर में कराया जा रहा है। 22 अप्रैल को इन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं और धांधली के आरोपों के चलते मतदान रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब दोबारा वोटिंग कराई जा रही है।

जयपुर हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा मतदाता, विशेष निगरानी

चारों केंद्रों में जयपुर हाईकोर्ट पीठ सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, जहां कुल 14,781 मतदाता पंजीकृत हैं। पिछली बार यहां अव्यवस्था और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। इस बार किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं।

मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहां दो अलग-अलग बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी पुलिस बल तैनात

री-पोलिंग को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए चारों केंद्रों पर भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया है। जयपुर हाईकोर्ट परिसर में ही करीब 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर में 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

इसके अलावा 5 एलईडी स्क्रीन के जरिए मतदान प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

200 मीटर तक प्रचार पर रोक, मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित

पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने इस बार सख्त दिशा-निर्देश लागू किए हैं। सभी मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसके साथ ही मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केवल अधिकृत मतदाताओं को ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे अनधिकृत गतिविधियों को रोका जा सके।

नियंत्रित प्रवेश, विशेष गेट से ही एंट्री

जयपुर हाईकोर्ट पीठ में मतदान के लिए मतदाताओं की एंट्री को भी नियंत्रित किया गया है। यहां केवल गेट नंबर-3 से ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इससे भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

साथ ही चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 20 वरिष्ठ वकीलों की एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है।

निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन सतर्क

प्रशासन और चुनाव समिति इस बार किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। पिछले मतदान में सामने आई गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा, निगरानी और अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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