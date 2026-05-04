BCR चुनाव में री-पोल,4 केंद्रों पर दोबारा वोटिंग, जयपुर हाईकोर्ट बना केंद्रबिंदु

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनावों को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे से चार महत्वपूर्ण केंद्रों पर पुनर्मतदान (री-पोलिंग) शुरू हो गया है। यह मतदान जयपुर हाईकोर्ट पीठ, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर में कराया जा रहा है।

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनावों को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे से चार महत्वपूर्ण केंद्रों पर पुनर्मतदान (री-पोलिंग) शुरू हो गया है। यह मतदान जयपुर हाईकोर्ट पीठ, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर में कराया जा रहा है। 22 अप्रैल को इन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं और धांधली के आरोपों के चलते मतदान रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब दोबारा वोटिंग कराई जा रही है।

जयपुर हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा मतदाता, विशेष निगरानी चारों केंद्रों में जयपुर हाईकोर्ट पीठ सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, जहां कुल 14,781 मतदाता पंजीकृत हैं। पिछली बार यहां अव्यवस्था और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। इस बार किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं।

मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहां दो अलग-अलग बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी पुलिस बल तैनात री-पोलिंग को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए चारों केंद्रों पर भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया है। जयपुर हाईकोर्ट परिसर में ही करीब 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर में 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

इसके अलावा 5 एलईडी स्क्रीन के जरिए मतदान प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

200 मीटर तक प्रचार पर रोक, मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने इस बार सख्त दिशा-निर्देश लागू किए हैं। सभी मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसके साथ ही मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केवल अधिकृत मतदाताओं को ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे अनधिकृत गतिविधियों को रोका जा सके।

नियंत्रित प्रवेश, विशेष गेट से ही एंट्री जयपुर हाईकोर्ट पीठ में मतदान के लिए मतदाताओं की एंट्री को भी नियंत्रित किया गया है। यहां केवल गेट नंबर-3 से ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इससे भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

साथ ही चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 20 वरिष्ठ वकीलों की एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है।