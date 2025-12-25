Hindustan Hindi News
बाड़मेर-सांचौर हाईवे पर थार का तांडव, गुजरात की दो महिलाओं के हाथ-पैर टूटे, मौके पर मौत

संक्षेप:

राजस्थान की रेतीली धरा पर आस्था का एक सफर मातम में बदल गया। जिस रास्ते से रामदेवरा के दर्शन कर खुशियां घर लौटनी थीं, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और बिखरी हुई चूड़ियां बची हैं।

Dec 25, 2025 07:44 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान की रेतीली धरा पर आस्था का एक सफर मातम में बदल गया। जिस रास्ते से रामदेवरा के दर्शन कर खुशियां घर लौटनी थीं, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और बिखरी हुई चूड़ियां बची हैं। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना इलाके में गुरुवार सुबह एक बेकाबू थार ने दो महिलाओं की न केवल जान ले ली, बल्कि एक पूरे कुनबे की खुशियां उजाड़ दीं।

गुजरात के बनासकांठा जिले से 50 श्रद्धालुओं का एक दल बड़े उत्साह के साथ बाबा रामदेव के दर्शन करने जैसलमेर पहुंचा था। प्रेमी बेन (55) और उनकी भाभी तारा बेन (50) भी इस दल का हिस्सा थीं। बुधवार को रामदेवरा में मत्था टेकने के बाद, उनके मन में वही शांति और सुकून था जो एक भक्त को अपने आराध्य के दर पर मिलता है। उन्हें क्या पता था कि राजस्थान की सीमा पार करने से पहले ही काल की नजर उन पर पड़ चुकी है।

गुरुवार सुबह करीब 5 बजे, जब आसमान में उजाला भी ठीक से नहीं फैला था, बस धोरीमन्ना थाना इलाके के बोर चारणान टोल प्लाजा के पास रुकी। यात्री वॉशरूम जाने के लिए उतरे थे। प्रेमी बेन और तारा बेन हाथ में पानी का लोटा लिए सड़क किनारे खड़ी थीं। तभी धोरीमन्ना की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार थार ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया।

टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों महिलाएं हवा में करीब 150 फीट दूर उछलकर गिरीं। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरीर के अंग बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए और सिर फट गए।

सुबह की उस शांत वेला में अचानक चीख-पुकार मच गई बस में सवार अन्य श्रद्धालु और परिजन बदहवास होकर सड़क की ओर दौड़े। प्रेमी बेन और तारा बेन का शव सड़क के दोनों तरफ लहूलुहान पड़ा था। थार चालक रुका नहीं, वह अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी सहित फरार हो गया। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घर पर परिवार वाले इंतजार कर रहे थे कि मां और चाची लौटेंगी तो बाबा का प्रसाद और वहां की कहानियां सुनाएंगी। लेकिन अब बनासकांठा के उस गांव में सिर्फ उनके पार्थिव शरीर पहुंचेंगे। राजस्थान की सड़कों पर बिखरा हुआ खून उन मासूम उम्मीदों का गवाह है, जो एक झटके में खत्म हो गईं।

धोरीमन्ना थानाधिकारी दीपसिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार थार चालक की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि हाईवे पर अनियंत्रित रफ्तार कब तक बेगुनाहों की जान लेती रहेगी?

मन्नत के धागे बंधे ही रह गए, और बाबा के द्वार से खुशियां घर पहुंचने से पहले ही सड़क के सन्नाटे में गुम हो गईं।"

इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
