बाड़मेर में पिकअप-कार की टक्कर में पति-पत्नी और बेटे समेत 4 की मौत
राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे-68 (पंजाब-गुजरात मार्ग) पर हरसाणी फांटा के पास करीब 3 बजे हुआ,
राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे-68 (पंजाब-गुजरात मार्ग) पर हरसाणी फांटा के पास करीब 3 बजे हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप और कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई।
पुलिस के अनुसार, कार में सवार चारों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें पति-पत्नी और उनका बेटा शामिल है। हादसे के बाद कार के अंदर शव बुरी तरह फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया।
तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह
एएसपी नितेश आर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार सामने आ रही है। हरसाणी फांटा के पास सामने से आ रही पिकअप ने कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह दब गया और अंदर बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
कार में फंसे रहे शव, मुश्किल से निकाले गए बाहर
हादसे के बाद कार का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अंदर फंसे शवों को निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर काफी प्रयासों के बाद शवों को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से सभी शवों को बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
पिकअप में भरा था पेंट और सामान
बाड़मेर डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि पिकअप वाहन में पेंट (कलर) के डिब्बे और अन्य सामान लदा हुआ था। पिकअप बाड़मेर से जैसलमेर की ओर जा रही थी, जबकि कार जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ आ रही थी। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे बाद में सामान्य किया गया।
परिजनों में मचा कोहराम
घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने शवों का पोस्टमॉर्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।
सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरे को उजागर कर दिया है। लगातार हो रहे सड़क हादसे प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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