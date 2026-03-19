बाड़मेर में पत्नी और प्रेमी ने बुना मौत का जाल; पति ने की आत्महत्या

बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के मंगलासर कोनरा में एक प्रेम प्रसंग ने घातक रूप धारण कर लिया। 12 मार्च को मृतक सवाईराम की संदिग्ध मौत की रिपोर्ट उसके भाई मदन ने पुलिस को दी।

बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के मंगलासर कोनरा में एक प्रेम प्रसंग ने घातक रूप धारण कर लिया। 12 मार्च को मृतक सवाईराम की संदिग्ध मौत की रिपोर्ट उसके भाई मदन ने पुलिस को दी। रिपोर्ट के अनुसार, सवाईराम की पत्नी और उसका प्रेमी उसके जीवन के लिए खतरा बन गए थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सबूतों की जांच ने इस मामले में लव क्राइम का पुख्ता सबूत उजागर किया।

घटना का प्रारंभिक विवरण मंगलासर कोनरा निवासी मदन ने पुलिस को बताया कि उसके भाई सवाईराम की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। सवाईराम की पत्नी समदा मेघवाल और उसके प्रेमी शकरदीन के बीच अवैध संबंध थे। मृतक ने जब इस संबंध का विरोध किया, तो दोनों के बीच लगातार विवाद हुआ। पुलिस जांच में पाया गया कि इस विवाद ने सवाईराम को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया, और अंततः उसने आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने मृतक की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश आर्य के निर्देशन में और वृत्ताधिकारी जेठाराम मेघवाल की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन कार्रवाई की। मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि सवाईराम की मौत हत्या नहीं थी, बल्कि उसने मानसिक और भावनात्मक दबाव के चलते आत्महत्या की थी।

लव क्राइम का एंगल जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी और शकरदीन के बीच न केवल अवैध संबंध थे, बल्कि उन्होंने सवाईराम को जान से मारने की धमकी दी थी। इस दबाव और धमकियों के चलते सवाईराम प्रताड़ित हुआ और उसने आत्महत्या का कदम उठाया। पुलिस ने इसे स्पष्ट रूप से लव क्राइम की श्रेणी में रखा और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।

आरोप और कानूनी कार्रवाई पुलिस ने दोनों आरोपियों समदा मेघवाल और शकरदीन पुत्र हाजी मोहिब खान के खिलाफ धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 3(5) बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वृत्ताधिकारी जेठाराम मेघवाल ने बताया कि मामले में सबूत इतने स्पष्ट थे कि दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार करना आवश्यक था।

गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई पुलिस टीम ने जल्द ही आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी कई पहलुओं का खुलासा हो सकता है। यह गिरफ्तारी मृतक परिवार और समाज के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

परिवार और समाज की प्रतिक्रिया मृतक के भाई मदन ने कहा, “हम चाहते हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। सवाईराम की मौत सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि प्रेम प्रसंग के नाम पर किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।”