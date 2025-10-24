Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरbarmer national highway bus car accident rajasthan
बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, राजस्थान में बस-कार टक्कर से दो पर्यटकों की मौत

संक्षेप: नेशनल हाईवे 68 पर बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के सूरते की बेरी गांव के पास मंगलवार को एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें दो पर्यटकों की मौत हो गई।

Fri, 24 Oct 2025 02:34 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर
नेशनल हाईवे 68 पर बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के सूरते की बेरी गांव के पास मंगलवार को एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें दो पर्यटकों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों मृतक गुजरात के निवासी थे और जैसलमेर घूमने जा रहे थे।

हादसे की जानकारी के मुताबिक, एक निजी बस जो बाड़मेर से गुजरात की ओर जा रही थी, तभी हाईवे पर अचानक आई गाय को बचाने की कोशिश में सामने से आ रही गुजरात नंबर की इटियॉस कार से जोरदार टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जबकि बस का अगला हिस्सा भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया।

धोरीमन्ना थाना के थानाधिकारी बगडूराम ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे दोनों घायलों को निकालकर धोरीमन्ना अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है।

हादसे के बाद हाईवे पर लंबी वाहनों की कतार लग गई, जिससे स्थानीय यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और ट्रैफिक को सुचारू किया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस टीम उनके परिजनों का पता लगाने और संपर्क करने में लगी हुई है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब बस और कार दोनों ही गाड़ी सड़कों पर तेज गति से चल रही थीं। अचानक सामने आई गाय को बचाने की कोशिश में ड्राइवर का नियंत्रण खोना इस हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। यह घटना बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों की चिंता को फिर से उजागर करती है।

पुलिस ने सभी वाहन चालकों से हाईवे पर सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि सड़क पर पशु या अन्य बाधाओं की स्थिति में संयमित गति से वाहन चलाना अत्यंत जरूरी है। थानाधिकारी बगडूराम ने बताया कि दुर्घटना की पूरी जांच की जा रही है और इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हादसे में मृतक पर्यटक गुजरात से जैसलमेर घूमने आए थे। वे अपनी यात्रा के दौरान यह दर्दनाक हादसा झेल बैठे। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को जल्द सूचना देने और उन्हें सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

बाड़मेर जिले में यह हादसा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि पशु बचाने की भावनात्मक प्रतिक्रिया समझ में आती है, लेकिन वाहन चालकों को ऐसी परिस्थितियों में संयम और सावधानी बरतनी चाहिए।

हालांकि हादसे में बस सवार कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कार सवार दो लोगों की जान चली गई। पुलिस ने सड़क पर आवश्यक सावधानियों के साथ यातायात सुचारू करने की व्यवस्था की है। घटना स्थल का मुआयना करते हुए पुलिस ने टक्कर के कारणों और चालक की प्रतिक्रिया की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

यह हादसा न केवल बाड़मेर जिले में सड़क सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा कर रहे लोगों के लिए भी चेतावनी है कि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में शांत और सुरक्षित तरीके से प्रतिक्रिया करना कितना महत्वपूर्ण है।

बाड़मेर पुलिस ने कहा है कि मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और साथ ही हादसे के कारणों का निष्पक्ष और पूरी तरह से जांच की जाएगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
