बाड़मेर–जैसलमेर समेत 8 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार, दिन गर्म तो रात में भी घटी सर्दी

संक्षेप:

राजस्थान में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने लगा है। सर्दी के असर में धीरे-धीरे कमी आ रही है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में अब दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। 

राजस्थान में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने लगा है। सर्दी के असर में धीरे-धीरे कमी आ रही है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में अब दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। सोमवार को बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर समेत राज्य के 8 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक अधिक रहा।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में धूप तेज होने से दिन का तापमान तेजी से चढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों से साफ आसमान और शुष्क मौसम के कारण गर्मी का असर बढ़ा है। हालांकि, रात के समय अब भी कुछ इलाकों में ठंड बनी हुई है, लेकिन पहले की तुलना में सर्दी की तीव्रता कम हुई है।

इन शहरों में 30 डिग्री से ऊपर रहा तापमान

सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। फलोदी और जवाई (पाली) में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री, डूंगरपुर में 30.1 डिग्री, जालौर में 30 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि इन सभी शहरों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक रहा, जो मौसम में हो रहे बदलाव का संकेत है।

इनके अलावा भीलवाड़ा में 29.3 डिग्री, उदयपुर में 29.5 डिग्री, चूरू में 29.8 डिग्री और नागौर में 29.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो 30 डिग्री के बेहद करीब रहा। वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री, अजमेर में 28.4 डिग्री, सीकर में 27.4 डिग्री, पिलानी में 26.9 डिग्री, कोटा में 27.9 डिग्री और गंगानगर में 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन सभी स्थानों पर भी अधिकतम तापमान औसत से करीब 2 डिग्री अधिक रहा।

रात में भी कम हो रही सर्दी

दिन के साथ-साथ अब रात के तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे लोगों को रात की तेज सर्दी से राहत मिलने लगी है। सोमवार रात को डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री, बीकानेर में 15.3 डिग्री, जैसलमेर में 14.6 डिग्री, जयपुर में 13.7 डिग्री और प्रतापगढ़ में 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन शहरों में पिछले कुछ दिनों की तुलना में रातें अपेक्षाकृत कम सर्द रहीं।

हालांकि, प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका पाली जिला रहा। यहां न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि साफ आसमान और शुष्क हवाओं के कारण कुछ चुनिंदा इलाकों में अभी भी रात का तापमान तेजी से गिर रहा है।

मौसम रहेगा साफ, तापमान में बड़ा बदलाव नहीं

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होगा। हालांकि, दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जबकि रात के तापमान में धीरे-धीरे इजाफा होगा।

पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहा। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में सुबह से दोपहर तक हल्के बादल छाए रहे, लेकिन शाम होते-होते वहां भी मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी के मध्य तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। दिन में गर्मी का असर और बढ़ सकता है, जबकि रात की सर्दी धीरे-धीरे कमजोर पड़ेगी। ऐसे में लोगों को दिन में हल्के गर्म कपड़ों और रात में हल्की सर्दी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

