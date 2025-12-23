Hindustan Hindi News
बाड़मेर कलेक्ट्रेट को तीन RDX बम से उड़ाने की धमकी, धमाकों से पहले खाली करने को कहा

बाड़मेर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया। धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना पर प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।

Dec 23, 2025 04:38 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर
बाड़मेर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया। धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना पर प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया और एसपी कार्यालय व कोर्ट परिसर समेत पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। करीब दो घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे कलेक्ट्रेट के गेट दोबारा खोल दिए गए और सामान्य आवाजाही शुरू की गई।

एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि सोमवार रात करीब 10:45 बजे कलेक्टर टीना डाबी के आधिकारिक ई-मेल पर धमकी भरा लैटर आया था। मेल में बाड़मेर कलेक्ट्रेट के साथ-साथ तमिलनाडु के चेन्नई में अभिनेता रजनीकांत और मशहूर संगीतकार इलैयाराजा के घर व कार्यालयों में भी ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। मेल में लिखा गया था कि इन जगहों पर तीन आरडीएक्स बम रखे गए हैं और धमाकों से पहले परिसर खाली कर दिया जाए।

धमकी को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार सुबह कलेक्टर के पीए द्वारा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद कर्मचारियों, आम नागरिकों और वकीलों को बाहर निकाला गया। सुबह करीब 11 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो करीब दो घंटे तक चला। इस दौरान एक-एक कमरे, गलियारे और आसपास के इलाकों की गहन जांच की गई।

सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वायड की टीमों को भी बुलाया गया। साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। मेल में दोपहर 12 बजे तक धमाका होने की धमकी दी गई थी, इसी वजह से अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। हालांकि जांच के दौरान किसी भी तरह का विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई।

कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि यह मेल तमिलनाडु से आया था और इससे जुड़ा मामला वहां भी सामने आया है। मेल देखते ही उन्होंने तुरंत एसपी को इसकी सूचना दी थी। कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से तलाशी लेना जरूरी था और पूरी सावधानी के साथ सर्च ऑपरेशन कराया गया। जांच पूरी होने के बाद कलेक्ट्रेट में दोबारा लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई है।

एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि यह धमकी भरा मेल तमिलनाडु से भेजा गया प्रतीत हो रहा है। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि यह केवल धमकी थी, लेकिन ऐसे मामलों में कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। पूरे राजस्थान में इस तरह के मेल हाल के दिनों में सामने आए हैं।

एसपी के अनुसार, इस महीने में अब तक 10 से 15 ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। कई मामलों में बाद में माफी भी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि मेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति या गिरोह इसके पीछे पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरह सुरक्षित है और किसी तरह का खतरा नहीं पाया गया है।

